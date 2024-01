Diretta/ Salernitana Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: Mckennie show! (7 gennaio 2024)

DIRETTA SALERNITANA JUVENTUS (RISULTATO LIVE 0-0): AGONISMO

Nel corso dei primi venti minuti della diretta di Salernitana Juventus, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0, ma non è mancata l’emozione. La Juventus ha avuto un’occasione molto chiara grazie a Weston Mckennie, che è riuscito a colpire di testa su calcio d’angolo. Il tiro sembrava destinato a finire in rete, ma il portiere avversario ha compiuto un intervento straordinario, negando il gol all’attaccante americano. Un momento di grande spettacolo che ha mantenuto in equilibrio il punteggio.

Dall’altro lato del campo, la Salernitana ha avuto una sua occasione con un tiro di Sambia. Tuttavia, la conclusione non è riuscita a superare la difesa juventina e il portiere, mantenendo così l’imbattibilità della Juventus nella prima metà del primo tempo. La partita sembra essere ben equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca di spazi e opportunità per sbloccare il punteggio. Resta da vedere come evolverà la situazione nei minuti successivi e se saranno in grado di concretizzare ulteriori occasioni da rete. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SALERNITANA JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La prossima diretta di Salernitana Juventus si preannuncia interessante, con alcune dinamiche da tenere d’occhio. Per quanto riguarda le statistiche relative ai minuti in cui le squadre segnano, emerge che la Salernitana realizza il 27% dei suoi gol fra i minuti 46-60. Questo potrebbe indicare una tendenza della squadra a iniziare forte nella seconda metà delle partite. D’altro canto, la Juventus ha dimostrato di essere pericolosa nei primi 30 minuti di gioco, con il 22% dei suoi gol realizzati in questo intervallo. La Juventus arriva a questa sfida con una serie positiva, non perdendo da ben 13 incontri. Questo potrebbe conferire loro una maggiore fiducia e solidità psicologica.

Inoltre, va notato che la Juventus non ha perso nessuna delle ultime 6 partite in trasferta, suggerendo una buona forma anche lontano dal proprio stadio. Per quanto riguarda la Salernitana, il fatto che non abbia segnato in 3 delle 9 partite casalinghe di Serie A in questa stagione potrebbe rappresentare una sfida offensiva che la squadra dovrà affrontare contro la difesa della Juventus. Allo stesso tempo, la Juventus non ha segnato in 1 delle 9 trasferte di Serie A in questa stagione, il che potrebbe indicare che la Salernitana ha la possibilità di difendersi bene in casa e cercare di limitare le occasioni della squadra avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

SALERNITANA JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Salernitana Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Salernitana Juventus sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

SALERNITANA JUVENTUS: SUBITO DOPO LA COPPA!

Salernitana Juventus, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. La Salernitana, pur iniziando la stagione con l’obiettivo tradizionale della salvezza, ha deluso le aspettative, attualmente occupando l’ultima posizione in classifica con 12 punti, a soli due punti dalla zona di salvezza. Il cambio di allenatore da Sousa a Inzaghi, avvenuto dopo un avvio difficile, mira a garantire continuità alla squadra prima che sia troppo tardi. Recentemente, si è osservato un miglioramento nelle prestazioni, culminato con la vittoria per 1-0 in trasferta contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno.

La Juventus è tornata a competere per i vertici della classifica dopo una stagione precedente condizionata da questioni extracampo. L’obiettivo dei bianconeri è la qualificazione in Champions League, e Massimiliano Allegri è stato confermato in panchina. Il rendimento finora è stato positivo, con 43 punti che piazzano la squadra al secondo posto, a soli due punti dall’Inter in testa e con un vantaggio di dodici punti sulla quinta posizione. Nell’ultima giornata, la Juventus ha conquistato una vittoria per 1-0 in casa contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Juventus, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

SALERNITANA JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.











