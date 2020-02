Diretta Salernitana Livorno/ Streaming video DAZN: sfida scontata? (Serie C)

Salernitana Livorno, diretta dall’arbitro Di Martino, domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. La squadra di Ventura è chiamata a ripartire dopo la sconfitta col Chievo che ha un po’ freddato gli entusiasmi. La squadra sembrava lanciata verso la seconda posizione, per combattere al fianco di Spezia e Frosinone per la promozione diretta, e invece ha dovuto incassare una nuova battuta d’arresto. Servirà cercare riscatto contro un Livorno che invece sembra ormai destinato alla retrocessione, con la società che ha pubblicato sul sito ufficiale del club formali scuse per lo 0-3 incassato contro il Cosenza, considerato una vergogna per l’atteggiamento dimesso in campo della squadra, al di là dell’ultimo posto che sembra ormai difficile da sovvertire.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Livorno non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LIVORNO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Salernitana Livorno, domenica 23 febbraio 2020 presso lo stadio Arechi di Salerno, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. La Salernitana allenata da Ventura dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Dziczek, Capezzi, Kiyine; Djuric, Jallow. Il Livorno guidato in panchina da Paolo Tramezzani sarà chiamato a rispondere con un 3-4-3 così disposto sul rettangolo verde: Plizzari; Silvestre, Bogdan, Boben; Murilo, Agazzi, Luci, Porcino; Marras, Ferrari, Braken.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Salernitana e Livorno. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.85, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene quotata a 5.00. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.00, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.80.



