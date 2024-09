DIRETTA SALERNITANA PISA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Salernitana Pisa assisteremo oggi ad una partita che è stata piuttosto popolare in epoca recente, e che ha avuto qualche incrocio anche in un’epoca decisamente remota. In totale contiamo 26 partite: la Salernitana ha dovuto aspettare l’ottava per vincere (dopo averne perse quattro su sette, con tre pareggi), da quel momento ha comunque raccolto appena sei affermazioni contro le otto del Pisa, il che ci dice che a dominare sono stati i pareggi con 12. Il Pisa poi non ha mai vinto contro la Salernitana nelle ultime tre gare.

All’Arechi si era giocato nell’ottobre 2020, netto 4-1 amaranto con doppiette di Gennaro Tutino e Tomasz Kupisz, a segno Michele Marconi (su rigore) per i toscani. Per trovare l’ultima affermazione del Pisa dobbiamo tornare all’ottobre dell’anno precedente, un 2-1 all’Arena Garibaldi; se invece volessimo trovare il successo esterno più recente, naturalmente da parte dei toscani, dovremmo andare a un terzo turno di Coppa Italia nell’agosto 2016 ma in quel caso la vittoria era arrivata ai rigori, se si parla di 90 minuti allora l’asticella si sposta addirittura al dicembre 1978 in una partita valida per il girone B di Serie C1, con due gol di Claudio Del Prete e parziale reazione della Salernitana con il rigore di Antonio D’Angelo. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SALERNITANA PISA, STREAMING VIDEO TV

Se volete assistere alla diretta Salernitana Pisa, essendo questa una gara di Serie B, dovrete semplicemente abbonarvi a DAZN.

Se invece la vostra preferenza è quella di vedere la partita su smartphone, tablet e tv allora la diretta streaming su app è quella che fa per voi.

SALERNITANA PISA, TOSCANI IN CAMPANIA

Gara molto interessante e aperto a qualsiasi risultato: la diretta Salernitana Pisa, in programma domenica 15 settembre 2024 alle ore 15:00, vedrà due squadre reduci da un ultimo turno di campionato diametralmente opposti.

La Salernitana sta alternando vittorie e sconfitte in questo avvio di campionato con i successi ottenuti contro Cittadella per 2-1 e Sampdoria per 3-2, intervallate dai ko contro il Sudtirol e il Mantova, entrambe messe a referto in finale.

Meglio il Pisa che non ha ancora mai perso fino a questo momento della stagione. In campionato infatti i toscani sono a 8 punti con i pareggi con Cittadella e Spezia più due vittorie contro il Palermo e la Reggiana in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PISA

Ora vediamo le probabili formazioni della diretta Salernitana Pisa. I campani si disporranno con il 4-2-3-1. Tra i pali Sepe, difeso qualche metro più avanti da Stojanovic, Bronn, Ferrari e Jaroszynski. In mediana Tello e Amatucci con Verde, Hrustic e Tongya sulla trequarti. Unica punta Torregrossa.

Replica il Pisa con l’assetto tattico 3-4-2-1. In porta Semper, pacchetto arretrato composto da Canestrelli, Caracciolo e G. Bonfanti. A centrocampo spazio a Touré, Piccinini, Marin e Beruatto con Moreo e Tramoni dietro a N. Bonfanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALERNITANA PISA

In conclusione, ecco le quote per le scommesse sulla diretta Salernitana Pisa. Partendo dai favoriti, i campani partono leggermente avanti a 2.60 contro i 2.70 dei toscani in una sfida equilibrata. Il pareggio è in lista a quota 3.30, la più alta.

Se andiamo a vedere le quote relative ai gol, l’Over 2.5 è a 1.75 vale a dire meno rispetto all’Under a 1.95. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.62 e 2.20.