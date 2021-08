Diretta Salernitana Reggina/ Streaming video tv: sfida al Sud (Coppa Italia)

DIRETTA SALERNITANA REGGINA: SFIDA COMBATTUTA!

Salernitana Reggina, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 16 agosto 2021, è una partita che naturalmente si giocherà allo stadio Arechi di Salerno per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022, una nuova edizione che ha cambiato formato nei primi turni. Non cambia però il fatto che si gioca con la formula ad eliminazione diretta: ci si gioca tutto oggi, ricordiamo allora che in caso di parità al triplice fischio finale di Salernitana Reggina si proseguirà con i tempi supplementari ed infine eventualmente anche con i calci di rigore.

Sotto i riflettori ci saranno soprattutto i padroni di casa nella diretta di Salernitana Reggina, perché i campani sono neopromossi in Serie A e fin dalle prime uscite vorremmo capire quale potrà essere il ruolo degli uomini di Castori nella massima categoria. Test di lusso invece per la Reggina verso il debutto in Serie B, comunque anche i calabresi cercano risposte verso un campionato dove dare l’assalto ai playoff dopo l’undicesimo posto dello scorso torneo. Che cosa succederà all’Arechi?

DIRETTA SALERNITANA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Reggina sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 20, infatti Mediaset si è aggiudicata i diritti per la trasmissione della Coppa Italia e trasmette tutte le partite dei trentaduesimi di finale. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio Mediaset Infinity. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA REGGINA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Salernitana Reggina, non è facile sbilanciarsi troppo dal momento che siamo ancora nel cuore dell’estate e del calciomercato e alla prima uscita ufficiale stagionale, anche se i campionati ormai incombono. Per la Salernitana di mister Castori possiamo comunque ipotizzare il modulo 3-5-2 e staremo a vedere quale sarà il ruolo dei nuovi acquisti, fra i quali citiamo Strandberg in difesa, Obi e Ruggeri a centrocampo e Bonazzoli in attacco, per affrontare poi una stagione non facile in Serie A. La Reggina allenata da Aglietti si affida invece a giocatori quali Regini e Cionek in difesa, Crisetig ed Hetemaj a centrocampo, Menez e Denis in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Salernitana Reggina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La Salernitana parte leggermente favorita e il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quote quasi identiche per il segno 2 in caso di colpaccio della Reggina (3,40) oppure in palio sul segno X in caso di pareggio (3,35).



