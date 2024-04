DIRETTA/ Salernitana Sassuolo video streaming tv: neroverdi avanti nei precedenti (Serie A, 5 aprile 2024)

DIRETTA SALERNITANA SASSUOLO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Salernitana Sassuolo evidenzia due formazioni che si sono affrontate nella propria storia in ben 10 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra neroverde con il 50% di vittorie. Le restanti 5 sfide hanno visto trionfare i granata in due occasioni con tre pareggi a concludere le partite rimanenti. La prima sfida giocata risulta essere quella del 30 agosto 2008, si trattava della prima giornata di serie B con vittoria della Salernitana con il risultato di 1-0.

Diretta/ Sassuolo Udinese (risultato finale 1-1): un pareggio nel segno della paura! (1 aprile 2024)

Una delle sfide più importanti è stata di certo quella giocata allo stadio Arechi con vittoria del Sassuolo con il risultato di 1-4. Il risultato più pesante però è quello del 2 ottobre 2022, vittoria del Sassuolo con il risultato di 5-0 grazie alle reti realizzate da Pinamonti, Harroui, Thorstvedt, Laurientè e Antiste. La gara di andata di questo campionato è terminata con un pareggio con il risultato di 2-2 grazie alla doppietta del norvegese Thorstvedt. (Marco Genduso)

Diretta/ Bologna Salernitana (risultato finale 3-0): il sigillo è di Lykogiannis! (Serie A, 1 aprile 2024)

SALERNITANA SASSUOLO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Salernitana Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Salernitana Sassuolo sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

Diretta/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato finale 2-2): un pareggio divertente! (oggi 30 marzo 2024)

ULTIMA SPIAGGIA CAMPANA

La diretta Salernitana Sassuolo, in programma venerdì 5 aprile alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie A. I campani stanno vivendo un 2024 da incubo dato che non ancora mai vinto nell’anno corrente: 10 sconfitte e soli 2 pareggi, quelli contro il Torino per 0-0 e con l’Udinese del 2 marzo col punteggio di 1-1.

Il Sassuolo, sebbene abbia messo a referto qualche punto in più, non sta conducendo un 2024 entusiasmante per usare un eufemismo. Gli unici sorrisi sono stati l’1-1 col Torino, l’1-0 fondamentale con il Frosinone e il recente pari per 1-1 contro l’Udinese, sfida giocata nell’ultimo turno di campionato.

SALERNITANA SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Sassuolo vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Costil, difesa a tre con Boateng, Manolas e Pirola. Pierozzi e Bradaric esterni con Maggiore e Coulibaly al centro. Candreva e Tchaouna supporteranno Simy.

Il Sassuolo replicherà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Consigli, retroguardia formata da Toljan, Erlic, Ferrari e Doig, Racic e Matheus Henrique comporranno la mediana con Defrel, Thorstvedt e Laurienté trequartisti. L’unica punta sarà Pinamonti.

SALERNITANA SASSUOLO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Salernitana Sassuolo danno favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bet365, l’1 è offerto a 3.25 mentre la X a 3.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 1.86 contro l’Under a 2.04. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.67 e 2.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA