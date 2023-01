Diretta/ Salernitana Torino, streaming video tv: Dia sfida Vlasic (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA TORINO: PARTITA DELICATA PER ENTRAMBE LE FORMAZIONI!

Salernitana Torino, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso lo Stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto importante per due formazione ambiziose, vogliose di scalare la classifica e ritrovare la vittoria dopo le delusioni nel primo match del nuovo anno.

La Salernitana del grande ex Davide Nicola è quattordicesima in classifica con 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Tre ko di fila per i campani, superati 1-2 dal Milan nel turno di mercoledì. Il Torino, invece, è nono in classifica a quota 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I granata arrivano a questo appuntamento dal pareggio interno per 1-1 contro il Verona.

DIRETTA SALERNITANA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Salernitana e Torino? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 17^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA TORINO

Davide Nicola e Ivan Juric alle prese con i classici dubbi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Salernitana Torino. Partiamo dalla formazione di casa: out Maggiore, Sepe e Mazzocchi oltre allo squalificato Coulibaly, ma torna Candreva. Ancora 3-5-2 per i campani:Ochoa, Lovato, Daniliuc, Fazio, Candreva, Kastanos, Bohinen, Vilhena, Bradaric, Dia, Bonazzoli. Passiamo adesso ai granata, privi degli infortunati Singo, Pellegri, Aina e Ilkhan. Il modulo è il collaudato 3-4-2-1: Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Rodriguez, Lazaro, Ricci, Lukic, Vojvoda, Miranchuk, Vlasic, Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Salernitana Torino vedono favorita la formazione di Ivan Juric. Andiamo a scoprire l’1-X-2 con i numeri di Eurobet: la vittoria della Salernitana è a 3,65, il pareggio è quotato 3,20, mentre la vittoria del Torino è a 2,15. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,67 e Over 2,5 a 2,10. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,82 e 1,88.











