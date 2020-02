Diretta Salernitana Trapani/ Streaming video tv: Ventura è favorito (Serie B)

Salernitana Trapani, diretta dall’arbitro Di Martino questa sera, lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Contro il Benevento nel big match della scorsa giornata di campionato la Salernitana ha forse perso un’occasione, ma il pari in casa della capolista ha aumentato la consapevolezza dei granata che ora vincendo questo Salernitana Trapani potrebbero davvero coltivare speranze di promozione diretta. I siciliani dopo l’ultimo pesante 0-3 subito in casa contro il Cittadella restano invece penultimi. Una montagna da scalare per la squadra di Castori che ha vissuto troppa discontinuità finora in campionato. All’andata Salernitana vincente di misura allo stadio Provinciale di Erice, gol decisivo realizzato da Kiyine su rigore. Al 24 settembre 2016 risale l’ultimo precedente all’Arechi tra le due compagini, 2-0 per la Salernitana il risultato con gol messi a segno da Vitale e Donnarumma.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Trapani sarà trasmessa sul satellite al canale numero 209 (DAZN1) per gli abbonati che abbiano attivato l’apposita offerta, altrimenti in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA TRAPANI

Scopriamo adesso insieme le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Salernitana Trapani, lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Arechi di Salerno per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. La Salernitana allenata da Ventura dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Micai, Aya, Migliorini, Jarozinsky, Dzczcik, Akpa Akpro, Kyine, Lombardi, Cicerelli, Djuric, Gondo. Il Trapani guidato in panchina da Castori sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Carnasecchi, Fornasier, Scognamiglio, Strandberg, Del Prete, Luperini, Taugardeau, Colpati, Grillo, Bibiany, Del Monte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Salernitana e Trapani, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.85, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.30 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



