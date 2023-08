DIRETTA/ Salernitana Udinese video streaming tv: i precedenti totali sono 15 (Serie A, 28 agosto 2023)

DIRETTA SALERNITANA UDINESE: I TESTA A TESTA

Ci approcciamo alla diretta di Salernitana Udinese prendendo in esame i precedenti tra queste due squadre. I dati sicuramente ci sono, anche se in assoluto non tantissimi: parliamo infatti di 15 partite, quattro di queste tra gli anni Quaranta e Cinquanta ma le altre dai Novanta allo scorso campionato. Contando anche un’incursione in un primo turno di Coppa Italia, abbiamo otto vittorie dell’Udinese e tre della Salernitana, con quattro pareggi; nell’ultima Serie A all’Arechi aveva vinto la Salernitana, con un pirotecnico 3-2 grazie al destro dell’ex William Troost-Ekong, e una rimonta da 0-2 (reti friulane di Marvin Zeegelaar e Ilija Nestorovski) già incanalata da Grigoris Kastanos e Antonio Candreva.

L’ultima vittoria dell’Udinese sul campo degli amaranto risale al campionato precedente: la Salernitana aveva perso 4-0 in casa nell’ultima giornata, ma per i risultati degli altri campi si era miracolosamente salvata. Di Gerard Deulofeu, Nestorosvki, Destiny Udogie e Roberto Pereyra i gol bianconeri; in più Vid Belec, nel recupero del primo tempo, aveva parato un rigore al Tucuman. Da segnalare anche due incroci in Serie B nella diretta di Salernitana Udinese: stagione 1994-1995, l’ultima che la società friulana ha giocato nel campionato cadetto prima di una promozione che, fino a questo momento, ha poi sempre tenuto i friulani nella massima serie del calcio italiano. (agg. di Claudio Franceschini)

SALERNITANA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Udinese non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 2^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SALERNITANA UDINESE: PAULO SOUSA CERCA CONFERME

Salernitana Udinese, in diretta lunedì 28 agosto 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. La Salernitana affronta la nuova stagione con l’obiettivo di garantirsi una salvezza tranquilla. Nonostante le voci di un possibile interesse da parte del Napoli durante l’estate, Paulo Sousa è rimasto alla guida della squadra. I granata hanno iniziato la stagione in modo positivo, ottenendo una vittoria in Coppa Italia e un pareggio in trasferta contro la Roma, sfida terminata 2-2.

Anche l’Udinese avvia la nuova stagione con l’obiettivo primario di assicurarsi una salvezza serena, sperando di replicare il risultato raggiunto nella scorsa stagione e magari aspirando a qualcosa di più. Andrea Sottil rimane alla guida della squadra. Sul fronte del mercato, giocatori importanti come Samardzic e Beto sono rimasti nella rosa, nonostante il primo debba recuperare la migliore forma fisica. Tuttavia, l’inizio in campionato si è rivelato difficile: nella prima giornata, l’Udinese ha subito una pesante sconfitta per 3-0 in casa contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Udinese, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Paulo Sousa schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

SALERNITANA UDINESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











