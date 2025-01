DIRETTA ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mentre la diretta Atletico Madrid Bayer Leverkusen comincia, noi possiamo ricordare che i Colchoneros arrivano a questa partita di Champions League da una sconfitta non indifferente: infatti il ko sul campo del Leganés ha rappresentato per l’Atletico Madrid l’interruzione di una striscia di vittorie che era iniziata il 3 novembre contro il Las Palmas, e che aveva portato la squadra di Diego Simeone in testa alla Liga. Tra questi successi, anche quello preziosissimo al Montjuic contro il Barcellona, su un campo decisamente ostico in epoca recente; adesso si tratta di riprendere subito la marcia con questo big match di Champions League.

Il Bayer Leverkusen in Bundesliga continua a correre: contro il Borussia Monchengbadlach è arrivata l’ottava vittoria in fila, il Bayern Monaco rimane distante a 4 punti e dunque c’è ancora la concreta possibilità di fare il bis in campionato, anche se tra fine gennaio e inizio marzo ci saranno sfide durissime contro Lipsia, Eintracht e Stoccarda e la partita della verità contro la capolista. Vedremo, intanto Xabi Alonso si deve concentrare sulla qualificazione agli ottavi di Champions League: noi possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia finalmente il terreno di gioco, dove la diretta Atletico Madrid Bayer Leverkusen comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

ATLETICO MADRID LEVERKUSEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Sui canali di Sky Sport sarà visibile la diretta Atletico Madrid Leverkusen in tv; gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video, offerta tramite i servizi di Sky Go o Now TV.

ATLETICO MADRID LEVERKUSEN: UNA PARTITA DI CARTELLO

Sarà sicuramente uno dei match più interessanti di stasera la diretta Atletico Madrid Leverkusen, che ci dà appuntamento alle ore 21.00 di martedì 21 gennaio 2025 allo stadio Metropolitano della capitale spagnola, dove la settima giornata metterà di fronte due formazioni con notevoli ambizioni nel girone unico di Champions League. In classifica in effetti la differenza è minima: arrivano alla diretta Atletico Madrid Leverkusen con i tedeschi a quota 13 punti e gli spagnoli a 12, desiderosi di sfruttare il fattore campo per cercare il sorpasso che potrebbe essere fondamentale nella corsa verso gli ottavi di finale evitando i playoff, che dovrebbero essere ormai di fatto certi per entrambe.

Il turno precedente aveva dato gioia ad entrambe: l’Atletico Madrid aveva onorato il pronostico contro lo Slovan Bratislava, mentre i tifosi nerazzurri ricorderanno bene la vittoria del Bayer Leverkusen al 90’ minuto contro l’Inter, grazie al primo gol subito dalla squadra di Inzaghi. Siamo ai piani alti, fra due squadre che vogliono fare ancora molta strada: di sicuro oggi potremo capire se e chi potrà sperare di entrare fra le prime otto e chi invece dovrà cominciare a pensare ai playoff, inoltre da spettatori neutrali speriamo di divertirci parecchio con la diretta Atletico Madrid Leverkusen…

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LEVERKUSEN

Nelle probabili formazioni per la diretta Atletico Madrid Leverkusen la rosa è quasi al completo per Diego Simeone, che potrebbe affidarsi a un modulo 4-4-2 con due linee a quattro davanti al portiere Oblak; indifesa infatti dovrebbero trovare posto Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán, mentre le maglie a centrocampo dovrebbero andare a Simeone, De Paul, Barrios e Lino; infine in attacco spazio naturalmente al veterano Griezmann e al grande acquisto di questa stagione, Álvarez.

Si annuncia qualche problema in più per il Leverkusen, che ha almeno quattro giocatori in infermeria e un paio d’altri in dubbio. Anche considerato ciò, gli undici titolari a Madrid dovrebbero essere in porta Hrádecký; a sua protezione una linea a quattro con Mukiele, Tah, Tapsoba e Hincapie; potrebbe quindi essere necessaria un’altra linea a quattro anche a centrocampo, con Frimpong, Xhaka, Andrich e Grimaldo da destra a sinistra; infine spazio a Wirtz e Schick nella coppia d’attacco del Bayer.

QUOTE E PRONOSTICO

Ci vuole adesso uno sguardo anche sul pronostico per la diretta Atletico Madrid Leverkusen. Ci affidiamo quindi alle quote Snai, che indicano una notevole incertezza potenziale, dato che si va da quota 2,40 per il segno 1 a 2,95 per il segno 2, toccando infine quota 3,25 dovesse invece uscire un pareggio questa sera.