DIRETTA SALISBURGO BREST, TRASFERTA PER I FRANCESI

Eccoci ad una delle due sfide che apriranno la seconda giornata di Champions League. La diretta Salisburgo Brest è infatti l’anticipo di questo turno della massima competizione europea dato che si giocherà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 18:45. Gli austriaci in campionato sono terzi, anche se in realtà conano due partite in meno rispetto alla capolista distante 3 punti dunque il Salisburgo è virtualmente a +3. È andata molto peggio in Europa dov’è arrivato il 3-0 dallo Sparta Praga.

Diretta/ Sparta Praga Salisburgo (risultato finale 3-0): vittoria casalinga! (Champions, 18 settembre 2024)

Il Brest invece ha approfittato di un sorteggio benevolo come prima squadra da affrontare superando lo Sturm Graz per 2-1 grazie a Magnetti e Sima. In Ligue 1 i biancorossi sono momentaneamente 13esimi, vicini all’ultimo posto tanto quanto al quarto.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV SALISBURGO BREST IN STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Salisburgo Brest in televisione? Se avete Sky potete tranquillamente farlo attraverso l’abbonamento. Discorso analogo per quanto concerne la diretta streaming che permetterà a tutti di assistere all’evento su tutti i dispositivi.

Video/ Salisburgo Benfica (1-3) gol e highlights: Di Maria segna dal corner! (Champions, 12 dicembre 2023)

LE PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO BREST

Vediamo insieme le probabili formazioni Salisburgo Brest. I padorni di casa scenderà in campo con il 4-3-3. In porta Blaswich, retroguardia composta da Dedic, Piatkowski, Baidoo e Hendry Blank. A centrocampo ci saranno Gloukh, Bajcetic e Gourna-Douath con Diambou, Konate e Yeo in attacco. Il Brest invece opterà per l’assetto tattico 4-3-1-2. Tra i pali Bizot, difesa a quattro con Zogbe, Le Cardinal, Ndiaye e Haidara. Nella zona nevralgica del campo ci sarà Pereira Lage, Magnetti e Martin con Doumbia trequartista e Salah-Mama Balde davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALISBURGO BREST

Adesso invece è il momento di guardare e analizzare le quote per le scommesse Salisburgo Brest. La squadra favorita è quella di cassa ovvero gli austriaci che vengono quotati a 1.70: La X del pari si trova a 3.70 mentre il 2 fisso è a 4.75. L’Over 2.5, vale a dire almeno tre reti ogni partita, si trova a 1.80 con l’Undera 2.00. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 2.00.

Diretta/ Salisburgo Benfica (risultato finale 1-3): Cabral firma il tris! (Champions, 12 dicembre 2023)