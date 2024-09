Tutti pronti per assistere insieme alla diretta Sparta Praga Salisburgo, prima sfida delle due squadre impegnate nella Champions League oggi 18 settembre 2024 alle 18,45. Una sfida che si preannuncia interessante per tutti gli amanti dell’osservazione calcistica. Dopotutto abbiamo il Salisburgo che è una fucina di talenti non da poco, anche se prima di vederli imporsi nei grandi club passano al Lispia. La Red Bull continua il suo progetto, mentre lo Sparta Praga punta a far bene soprattutto in casa.

La squadra Ceca infatti non ha grosse aspettative, ma davanti ai propri tifosi è importante non fare brutta figura anche perché i risultati positivi garantiscono due milioni per una vittoria e un milione a pareggio. Cifre importanti per una squadra che non milita in un campionato ricco.

DIRETTA SPARTA PRAGA SALISBURGO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Sparta Praga Salisburgo sarà necessario abbonarsi a Sky, l’emittente televisiva infatti detiene anche per quest’anno i diritti per la Champions League cosi come la sua costola NowTv, che con le stesse modalità di acquisto permetterà al visione di questo match.

DIRETTA SPARTA PRAGA SALISBURGO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo senza ulteriori indugi alle probabili formazioni della diretta Sparta Praga Salisburgo, chi saranno i protagonisti di questo match? Per i padroni di casa non possiamo non citare Panak, terzino che ha avuto qualche flirt con alcune società italiane che ne hanno apprezzato le caratteristiche fisiche, anche se manca di dialogo. I cross però sono davvero niente male.

Per gli ospiti invece spazio Capaldo è un nome da tenere d’occhio, mediano argentino che ricorda molto De Paul per come si muove in campo. Il piede è meno educato per la giovane età, ma sa farsi valere eccome e siamo sicuri che su un palcoscenico del genere attirerà molte attenzioni.

SPARTA PRAGA SALZBURG: LE QUOTE

Passiamo a lato più giocoso della diretta Sparta Praga Salisburgo con le quote del match offerte dalla Sisal: il segno 1 è quotato a 2,3 mentre il suo opposto a 2,4. Il segno X invece garantisce 2,8 sull’importo scommesso.