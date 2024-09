VIDEO BREST STURM GRAZ, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stade de Roudourou di Guingamp il Brest vince per 2 a 1 contro lo Sturm Graz come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Neri devono subito fare i conti con l’infortunio prematuro rimediato da Wutherich, costretto al cambio con Johnston già al 10′, e si vedono anche negare un gol per fuorigioco con Jatta intorno al 13′.

Diretta/ Brest Sturm Graz (risultato finale 2-1): espulso Lavalee! (Champions League, 19 settembre 2024)

I biancorossi spezzano invece l’equilibrio iniziale con il gol firmato da Magnetti al 23′ con una conclusione potente e la squadra di mister Ilzer ci riprova al 29′ con Boving, fermato in questo caso dalla parata di Bizot ma più fortunato invece al 45’+1′ quando riesce a propiziare la goffa autorete del pareggio siglata da Fernandes. Nel secondo tempo i Pirati prendono in mano le redini del match ed in maniera analoga rispetto a quanto successo in precedenza, dopo un colpo di testa impreciso di Chardonnet al 49′, si riportano avanti al 56′ con il gol realizzato da Sima, su assist di Ajorque.

DIRETTA/ Sporting Lisbona Sturm Graz (risultato finale 3-0): la chiude Goncalo Inacio! (14 dicembre 2023)

Nel finale i transalpini si disperano quando Scherpen salva su Doumbia all’87’ e Lavalee lascia gli austriaci in inferiorità numerica venendo espulso per doppia ammonizione all’89’ prima che il suo portiere disinneschi pure Martin all’89’ oltre ad Ajorque che manca lo specchio della porta al 90’+4′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro scozzese N. Walsh ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Sima al 37′, Camara al 64′, Ajorque all’85’ da un lato, Horvat al 21′, Johnston al 22′, Lavalee al 45’+1′ ed all’89’ con conseguente rosso ed espulsione, Gorenc Stankovic al 59′, Gazibegovic all’83’ dall’altro.

DIRETTA/ Sturm Graz Rakow (risultato finale 0-1): la decide Yeboah (Europa League, 30 novembre 2023)

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa prima giornata della competizione europea permettono al Brest di salire a quota 3 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre lo Sturm Graz non si muove, rimanendo appunto fermo a zero punti.

VIDEO BREST STURM GRAZ: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS