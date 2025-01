VIDEO REAL MADRID SALISBURGO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Santiago Bernabeu il Real Madrid vince senza grosse difficoltà per 5 a 1 contro il Salisburgo. Nel primo tempo gli austriaci cercano di cogliere di sorpresa gli spagnoli con una buona iniziativa tentata da Gloukh che non ha trova tuttavia l’esito sperato in avvio verso il 10′.

Le Merengues cominciano quindi a macinare gioco e sbloccano il punteggio iniziale con il gol realizzato da Rodrygo al 23′ su assist di Bellingham, il quale gli serve poi il passaggio vincente anche per la rete dell’immediato raddoppio segnata al 34′. Nel secondo tempo l’errore commesso da Blaswich si rivela fatale per i biancorossi dato che Mbappé ne approfitta subito per spezzare l’equilibrio e siglare il gol del tris al 48′.

Qualche attimo più tardi è invece Vinicius Junior a segnare un’altra rete, in questo caso con l’aiuto del veterano Modric, al 55′. Nel finale Brahim Diaz non può esultare al 74′ ed il brasiliano Vinicius riesce invece ad ultimare la doppietta personale con la manita completata al 77′, su lancio di Valverde. La rete siglata all’85’ da Bidstrup, supportato da Dedic, serve a poco o nulla agli austriaci.

VIDEO REAL MADRID SALISBURGO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS