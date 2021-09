Diretta Salisburgo Lille/ Streaming video tv: partita equilibrata (Champions League)

DIRETTA SALISBURGO LILLE: SITUAZIONE ANCORA IN DIVENIRE

Salisburgo Lille, che è diretta dall’arbitro turco Halil Umut Meler, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 29 settembre: siamo nella seconda giornata del gruppo G di Champions League 2021-2022, un girone in cui la situazione è ancora totalmente in divenire. Sono arrivati due pareggi nel turno che ha aperto la contesa: il Salisburgo ha sbagliato due rigori a Siviglia, mangiandosi le mani al termine di una partita pazza che avrebbe potuto vincere e che invece l’ha lasciato nella terra di mezzo, con la sensazione di aver appunto sprecato un’occasione.

Così il Lille, che si è visto annullare un gol in casa e ha chiuso 0-0 contro il Wolfsburg: dunque tutti sullo stesso piano, il che tecnicamente può rendere ancora più entusiasmante questa partita. Ora, aspettando che la diretta di Salisburgo Lille prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni attese per questo match di Champions League in Austria.

DIRETTA SALISBURGO LILLE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Lille sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in pay per view: in assenza di un abbonamento al pacchetto Calcio bisognerà dunque procedere all’acquisto della partita di Champions League, che si potrà poi seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO LILLE

Nel 4-3-1-2 di Matthias Jaissle per Salisburgo Lille dovremmo vedere una linea difensiva con Onguéné e Bernardo schierati a protezione del portiere Kohn, con due esterni bassi che saranno Kristensen e Ulmer; poche sorprese qui così come a centrocampo, dove Mohamed Camara sarà il vertice di riferimento con Sucic e Seiwald schierati sulle mezzali; Aaronson dovrebbe essere il trequartista, a supporto dei due attaccanti che ancora una volta saranno Adeyemi e Okafor, con il possibile inserimento di Adamu o Sesko.

Il Lille di Jocelyn Gourvennec gioca con un 4-4-2: il portiere è Grbic, José Fonte comanda la difesa insieme a Botman mentre i due terzini potrebbero essere Celik e Mandava (o Gudmundsson), poi a centrocamposaranno Xeka e Benjamin André a comporre una cerniera che verrà supportata dagli esterni Ikoné e Angel Gomes. Davanti, Yazici cerca spazio: in teoria dovrebbe essere titolare al posto del figlio d’arte Timothy Weah, chiaramente con la conferma di Burak Yilmaz.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Salisburgo Lille indicano nella squadra austriaca la favorita: il segno 1 che regola la sua vittoria porta in dote una vincita pari a 1,97 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo transalpino vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,90 volte l’importo investito. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, ha invece un valore equivalente a 3,50volte la vostra giocata con questo bookmaker.

