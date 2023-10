DIRETTA SALISBURGO REAL SOCIEDAD/ Video streaming tv: i precedenti sono due (Champions 2023, 3 ottobre)

DIRETTA SALISBURGO REAL SOCIEDAD: I TESTA A TESTA

Siamo vicini alla diretta di Salisburgo Real Sociedad: stiamo parlando di una partita che ha soltanto due precedenti, ma chiaramente nelle coppe europee non è mai scontato che un incrocio si sia già verificato tra due società che possiamo considerare “minori”. In questo caso il contesto è quello dei sedicesimi di Europa League: si giocava ancora questo turno che oggi è stato sostituito dai playoff, anche se con formula diversa. A superare questo ostacolo, volando agli ottavi, era stata la squadra austriaca: a San Sebastian il Salisburgo era riuscito a pareggiare 2-2 e così si era presentato al match casalingo con un bel vantaggio, potendo anche fare 0-0 o 1-1 secondo la vecchia regola sui gol in trasferta.

Era invece finita 2-1 per una squadra all’epoca allenata da Marco Rose: al gol iniziale di Munas Dabbur aveva risposto Raul Navas ancora nel primo tempo, ma a un quarto d’ora dal termine le speranze della Real Sociedad di riprendere il filo del discorso si erano spezzata definitivamente con il fallo da rigore dello stesso Raul Navas, che era anche stato espulso per somma di ammonizioni. Trasformazione di Valon Berisha, e Salisburgo che aveva proceduto – per poi arrivare anche ad un passo dalla finale. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SALISBURGO REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Real Sociedad sarà garantita sui canali della televisione satellitare, la grande casa della Champions League: il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena, e va ricordato che in assenza di un televisore questa partita sarà disponibile anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. In aggiunta, questa sfida di Champions League sarà fornita anche dalla piattaforma Mediaset Infinity Plus, che si occupa del torneo Uefa: anche in questo caso sarà una visione in mobilità, previa la sottoscrizione di un abbonamento.

DIRETTA SALISBURGO REAL SOCIEDAD: SFIDA INTRIGANTE!

Salisburgo Real Sociedad verrà diretta dall’arbitro polacco Bartosz Frankowski: si gioca alle ore 18:45 di martedì 3 ottobre, siamo nel gruppo D di Champions League 2023-2024 e dunque questo è il girone dell’Inter, che all’esordio si è scottata a San Sebastian rimediando un pareggio nel finale. La Real Sociedad ha ambizioni: in un girone che appare più equilibrato del previsto può davvero andare a prendersi la qualificazione agli ottavi, ma sa bene che la trasferta in terra austriaca sarà tutt’altro che semplice e si potrebbe anche incappare in una sconfitta.

Il Salisburgo ha esordito benissimo in questa Champions League: sorprendente vittoria a Lisbona contro il Benfica, squadra reduce dai quarti dello scorso anno, e dunque classifica già messa in discussione rispetto a quelli che si pensavano potessero essere i rapporti di forza. Match importante anche per l’Inter come detto, e dunque aspettando la diretta di Salisburgo Real Sociedad proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni per stasera.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO REAL SOCIEDAD

Il modulo di Gerhard Struber per la diretta Salisburgo Real Sociedad dovrebbe essere quello con il rombo di centrocampo: Capaldo, Kjaergaard e Forson dovrebbero essere i tre giocatori schierati in mediana, Sucic invece il vertice alto di un quadrilatero che “sfocerà” nel tandem offensivo composto da Karim Konaté e Roko Simic, che sono favoriti su Ratkov e Nene. In difesa invece Solet e Pavlovic rappresentano la coppia centrale a protezione di Schlager, sulle corsie laterali senza sorprese dovrebbero correre Dedic a destra e Terzic sull’altro lato del campo.

Imanol Alguacil sceglie invece il 4-4-2 di stampo classico: Remiro in porta, difesa con Zubeldia e Le Normand coppia centrale mentre sugli esterni dovremmo avere Hamari Traoré e Tierney. In mezzo come sappiamo comanda Zubimendi, che forma una coppia ormai consolidata con Mikel Merino; sulle fasce laterali Kubo e Barrenetxea sono chiaramente favoriti sulla concorrenza, davanti Carlos Fernandez e André Silva, rientrati dall’infortunio, sono favoriti su Oyarzabal, l’ex Roma Sadiq Umar e Brais Méndez.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Salisburgo Real Sociedad possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per la sesta giornata nel girone D di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,80 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 3,30 che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 2,50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare











