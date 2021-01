Diretta Sambenedettese Carpi/ Streaming video tv: ripresa degli emiliani? (Serie C)

DIRETTA SAMBENEDETTESE CARPI: CANARINI PER RIPARTIRE

Sambenedettese Carpi sarà diretta dal signor Michele Giordano, e si gioca al Riviera delle Palme con calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 24 gennaio: nel girone B della Serie C 2020-2021 inizia il ritorno, siamo alla 20^ giornata e i biancorossi tornano in campo a quattro giorni dalla sconfitta di Macerata. Il ko contro il Matelica ha cancellato la prima di tre possibilità (ovvero i recuperi) per avvicinare le prime posizioni della classifica, e dunque si allontana la possibilità di centrare la promozione diretta considerando, soprattutto, che la concorrenza è davvero forte e fatta di almeno quattro squadre (sulla carta).

La Sambenedettese ha cambiato passo con l’arrivo di Mauro Zironelli in panchina, e lo sta dimostrando con la sesta posizione che le permetterebbe di giocare i playoff; tuttavia domenica ha perso in casa contro il Padova, dimostrando di non avere ancora raggiunto il livello delle big di questo girone. Non che interessi più di tanto, ma per restare nelle prime 10 bisognerà mantenere un ritmo piuttosto alto; vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Sambenedettese Carpi, intanto possiamo leggere insieme le probabili formazioni della partita valutando le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA SAMBENEDETTESE CARPI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sambenedettese Carpi non è una di quelle che per questo turno di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare – la grande novità della stagione; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE CARPI

In Sambenedettese Carpi Zironelli potrebbe provare a mischiare le carte: in difesa Dario D’Ambrosio, Cristini e Enrici restano favoriti per proteggere Nobile, a centrocampo invece potremmo vedere l’ingresso di Chacón come mezzala offensiva, con De Ciancio che potrebbe invece fare il regista. Mawuli potrebbe avere la maglia confermata, così come Masini e Trillò sugli esterni; davanti invece attenzione a Rubén Botta che può tornare titolare come seconda punta, ci prova anche Maxi Lopez ma in vantaggio ci sono sempre Lescano e Nocciolini. Nel Carpi rientra Sabotic, che era squalificato mercoledì: Sandro Pochesci lo schiera al fianco di Varoli e Gozzi nel terzetto difensivo davanti a Rossini, e potrebbe confermare Ghion e Lamine Fofana al centro di una mediana che sarebbe completata dal ritorno di Marcellusi, a destra in luogo di Bayeye, e Lomolino che sarebbe ancora titolare sull’altro versante. Mastour se la gioca con Maurizi per la maglia di trequartista, Giovannini può lasciare campo ad Andrea Ferretti per affiancare De Cenco davanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Sambenedettese Carpi possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 1,90 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la cifra ammonterebbe a 4,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



