Diretta Sambenedettese Padova/ Streaming video tv: ecco una classica (Serie C)

DIRETTA SAMBENEDETTESE PADOVA: SFIDA AD ALTO LIVELLO!PADOVA

Sambenedettese Padova, diretta dall’arbitro Fabio Natilla della sezione Aia di Molfetta, si gioca presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021, per la diciannovesima giornata del girone B della Serie C, ultimo turno del girone d’andata. Partita decisamente intrigante, la diretta di Sambenedettese Padova si annuncia assai significativa perché match tra due formazioni di alta classifica. I padroni di casa marchigiani della Sambenedettese arrivano dalla vittoria sul campo della FeralpiSalò grazie alla quale sono saliti a quota 30 punti, nel cuore della zona playoff. D’altro canto il Padova è ancora più in alto: per gli ospiti veneti infatti i punti in classifica sono 33 e nel mirino c’è anche il primato, tenuto conto pure del fatto che, a causa del rinvio contro il Carpi, il Padova non ha ancora giocato nel 2021 e ha dunque una partita da recuperare. La posta in palio si annuncia altissima per oggi pomeriggio…

DIRETTA SAMBENEDETTESE PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Padova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana: appuntamento dunque in pay per view sul canale Sky Sport 253. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido anche l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE PADOVA

Scopriamo adesso qualche notizia sulle probabili formazioni di Sambenedettese Padova, almeno per quanto riguarda i padroni di casa dal momento che gli ospiti non hanno ancora giocato nel 2021 e di fatto sono fermi da oltre tre settimane, dunque le scelte tra i veneti si dovranno soprattutto alla condizione di forma dopo una così lunga inattività, che ha dato riposo ma può aver fatto perdere il ritmo partita. Per la Sambenedettese possiamo invece ripartire dal modulo 3-4-2-1 con Nobile in porta; retroguardia a tre composta da D’Ambrosio, Cristini ed Enrici; a centrocampo il quartetto formato da Masini, Angiulli, Mawuli e Trillò, infine il reparto offensivo che aveva visto sulla trequarti Botta e Bacio Terracino in appoggio alla prima punta Lescano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Sambenedettese Padova secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria degli ospiti.



