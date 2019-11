Diretta Sambenedettese Rimini/ Streaming video: quote, ospiti sfavoriti (Serie C)

Sambenedettese Rimini, diretta dall’arbitro Alberto Santoro, è la partita in programma oggi, domenica 10 novembre 2019, per la 14^ giornata della Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 15,00. Al Riviera delle Palme, con la diretta tra Sambenedettese Rimini ci aspetta un match molto intenso, ma che vedrà in campo due formazioni dalle ambizioni assai differenti, ma ugualmente affamate di successi. La classifica del girone B alla vigilia di questa appassionate giornata dopo tutto ci ricorda per la Sambenedettese la decima piazza, l’ultima per i play off, ma anche ben quattro insuccessi di fila, che stanno mettendo in forte crisi lo spogliatoio di Mister Montero, settimana scorsa uscito sconfitto anche con la Reggio Audace. Di contro ecco invece il Rimini, che nonostante rimanga fermo in piena zona rossa della graduatoria, pure sta recuperando terremo come dimostrano i tre pari e pure la vittoria con la Vis Pesaro rimediata nell’ultima giornata di campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Rimini non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SAMBENEDETTESE RIMINI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta della Serie C tra Sambenedettese e Rimini, ecco che il tecnico rossoblu Montero non uscirà dal seminato e ci riproporrà il 4-3-3 come modulo di partenza. Vedremo dunque ancora il trittico Orlando-Cernigoi-Volpicelli per l’attacco, mentre la prima soluzione dell’allenatore per la mediana della Samb prevarrebbe dal primo minuto Frediani, Angiulli e Gelonese. Qualche novità è poi possibile nella difesa della squadra oggi padrona casa , ma come prima ipotesi questo pomeriggio vedremo come centrali Di Pasquale e Miceli, mente Biondi e Gemignani saranno in corsia. Sarà invece il 3-5-2 il modulo di riferimento del Rimini di Cioffi, con Nava, Ferrani e Scappi i primi titolari in difesa. Sono poi ballottaggi aperti a centrocampo, ma per il modulo a 5 si fanno subito avanti Silvestro, Palma, Montanari, Candido e Finizio. Per l’attacco dei romagnoli poi le maglie sono già state consegnate a Gerardi e Zamparo.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio di questo match per il girone B non dubitiamo che siano i rossoblu i naturali favoriti. Il portale di scommesse snai poi per l’1×2 ha fissato a 1,87 il successo della Sambenedettese, contro il più elevato 4,00 assegnato al Rimini: il pareggio vale invece 3,25.



