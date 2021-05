Diretta Sampdoria Ascoli Primavera/ Streaming video tv: formalità per i blucerchiati?

DIRETTA SAMPDORIA ASCOLI PRIMAVERA: BLUCERCHIATI PER IL RISCATTO

Sampdoria Ascoli Primavera si gioca in diretta sabato 8 maggio, con calcio d’inizio alle ore 12:30, e rientra nel programma della 22^ giornata per il campionato Primavera 1 2020-2021. Al netto dell’ultima sconfitta, maturata sul campo della Spal, quella dei giovani blucerchiati è una grande stagione: secondo posto in coabitazione con la Roma, sembra di essere tornati indietro di 11-12 anni perché le sensazioni e le possibilità di arrivare a stringere lo scudetto sono davvero quelle.

Oggi occasione d’oro, visto che l’Ascoli è ormai condannato alla retrocessione: sconfitto anche dal Torino in casa, il club marchigiano ha appena 5 punti in classifica e ormai a meno di un grosso miracolo non può più ambire alla salvezza. Sarà comunque interessante vedere cosa succederà nella diretta di Sampdoria Ascoli Primavera; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SAMPDORIA ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Ascoli Primavera sarà garantita da Sportitalia, emittente che si occupa delle partite del campionato 1: in questo caso nessun appuntamento sul digitale terrestre, ma come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match attraverso i servizi di diretta streaming video. Utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone si potrà dunque installare l’APP Sportitalia oppure visitare direttamente, e senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale www.sportitalia.com che trasmette tutti match del campionato Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ASCOLI PRIMAVERA

Ecco le scelte per Sampdoria Ascoli Primavera: Felice Tufano adotta un 3-5-2 nel quale la difesa potrebbe essere formata da Obert, Angileri e Simone Napoli a protezione del portiere bosniaco Zovko, poi due laterali che si alzano a centrocampo e che possono essere Ercolano e Pedicillo (o Giordano, a sinistra) con mediana nella quale Siatounis e Trimboli o Brentan accompagnano la regia di Gerard Yepes. Il tandem offensivo dovrebbe invece essere formato, senza novità, da Prelec e Di Stefano. Simone Seccardini gioca invece con un rombo di centrocampo: Suliani il vertice basso, Daniele Olivieri davanti a lui e schierato come trequartista alle spalle dei due attaccanti Intinacelli e Mattia D’Agostino (entrambi favoriti su Cudjoe), a centrocampo allora Franzolini e Markovic partono in vantaggio su Colistra per le due maglie sugli interni. Alagna e Pulsoni compongono la coppia centrale di difesa, il portiere sarà Bolletta mentre i due terzini dovrebbero essere nuovamente Lisi e D’Ainzara.



