DIRETTA SAMPDORIA BIENNO/ Video streaming tv: intenso weekend blucerchiato

DIRETTA SAMPDORIA BIENNO: IL CALENDARIO

Mentre aspettiamo la diretta di Sampdoria Bienno, ribadiamo che questo è un weekend molto intenso per i blucerchiati di Marco Giampaolo, che ieri avevano giocato contro il Parma, mentre oggi pomeriggio la Sampdoria affronterà il Bienno, squadra che affronta il campionato di Promozione e che evidentemente non può costituire un banco di prova dal medesimo significato. Mercoledì 20 luglio alle ore 17.00 la Sampdoria si confronterà in “famiglia” con una sfida che è un classico delle amichevoli estive in fase di preparazione.

L’allenatore Marco Giampaolo formerà Sampdoria A e Sampdoria B, che si affronteranno allo stadio di Temù. Infine, il ritiro di Ponte di Legno terminerà scendendo sabato 23 luglio allo stadio Rigamonti di Brescia, dove alle ore 18.00 la Sampdoria affronterà naturalmente i padroni di casa delle Rondinelle. Il primo impegno ufficiale della Sampdoria sarà invece nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: appuntamento allo stadio Luigi Ferraris di Marassi alle ore 21.15 di venerdì 5 agosto contro la Reggina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMPDORIA BIENNO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Sampdoria Bienno sarà garantita in chiaro per tutti sull’emittente ligure Primocanale, che garantirà anche la diretta streaming video dell’amichevole sul sito Internet primocanale.it e sulla pagina Facebook Sport di Primocanale, proponendo anche repliche alle ore 21 e alle ore 23.

SAMPDORIA BIENNO: INDICAZIONI PER GIAMPAOLO

Sampdoria Bienno, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 luglio 2022, si gioca a Temù (Brescia) nel corso del ritiro dei blucerchiati sulle Alpi bresciane a Ponte di Legno, che vede i doriani davvero molto attivi in questa fase. Mercoledì c’è stata la facile vittoria contro il Castiglione, ieri una sfida decisamente più significativa contro il Parma, oggi invece ecco la terza partita ma di nuovo di livello più basso, perché la diretta di Sampdoria Bienno ci offrirà l’amichevole tra i blucerchiati che naturalmente lavorano per preparare il prossimo campionato di Serie A e il Bienno che è una squadra di Promozione.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Sampdoria Bienno saranno di relativa importanza, ma collocare una seconda amichevole a 24 ore di distanza dalla precedente indica soprattutto il desiderio di Marco Giampaolo di mettere molta benzina nelle gambe di tutti i giocatori della sua rosa, durante il lavoro estivo che ha l’obiettivo di preparare la Sampdoria a un campionato che si spera meno complicato del precedente, nel quale la salvezza fu sofferta. Che cosa ci dirà la diretta di Sampdoria Bienno?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BIENNO

Le probabili formazioni di Sampdoria Bienno naturalmente saranno fortemente condizionate dalla partita di ieri pomeriggio contro il Parma. Facile pensare che oggi avranno molto spazio i giocatori che ieri hanno avuto meno minuti per mettersi in mostra, magari seconde linee e pure giovani aggregati alla prima squadra per il ritiro montano di Ponte di Legno.

Naturalmente l’amichevole con il Parma di ieri pomeriggio ha avuto la priorità nelle scelte di Marco Giampaolo, ma anche il match di oggi contro il Bienno può essere occasione utile per mettersi in mostra da parte dei calciatori, e magari per l’allenatore doriano di sperimentare qualcosa di nuovo.











