DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA/ Video streaming tv: c’è equilibrio nei precedenti

DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA: LO STORICO

Manca sempre meno alla diretta tra Sampdoria e Bologna, bella sfida in programma per la 12^ giornata di campionato: prima di udire il fischio d’inizio approfittiamone per analizzare anche il ricco storico che le due squadre vantano. I dati a nostra disposizione sono davvero tanti: dal 1946 a le due squadre si sono infatti affrontate a viso aperto in ben 107 occasioni, pure queste occorse per il primo campionato nazionale , come anche nella Mitropacup (gironi, nel 1961), Coppa Italia e nella Coppa Intertoto (semifinali nel 1998-99).

Nonostante la ricchezza di riferimenti, il bilancio che ne ricaviamo ci pare abbastanza in equilibrio: spiccano nella statistica infatti ben 32 pareggi, ma pure 22 successi della Sampdoria e 42 affermazioni del Bologna. Se guardiamo però ai numeri piò recenti ecco che il trend è ben diverso: nelle ultime 10 partite, registrate dunque dal 2016 in avanti, troviamo ben 7 affermazioni del club emiliano e solo tre vittorie dei liguri (che pure non vincono in casa dal 1 dicembre 2018). (agg Michela Colombo)

D’AVERSA IN CERCA DELLA VITTORIA

Sampdoria Bologna sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. La gara in programma domenica 7 novembre alle ore 15:00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà valida per la 12^ giornata di andata di Serie A. La Sampdoria è reduce da due sconfitte consecutiva, l’ultima subita in casa del Torino con un netto 3-0. La formazione allenata da Roberto D’Aversa occupa la quindicesima posizione in campionato con 9 punti, uno in più rispetto alla zona retrocessione. E’ chiamata quindi ad un cambio di rotta per allontanarsi dalla zona calda.

Il Bologna, nell’ultimo turno è tornato al successo, battendo in trasferta il Cagliari di Walter Mazzarri con un secco 0-2. I gol di De Silvestri ed Arnautovic, hanno permesso alla squadra del tecnico Sinisa Mihajlovic di portarsi a 15 punti, occupando la decima posizione in classifica. Nella scorsa stagione, il Bologna ha vinto entrambi gli scontri contro la Sampdoria. Nella partita di andata si è imposto al Ferraris con il risultato di 1-2, in quella di ritorno ha battuto i blucerchiati con il punteggio finale di 3-1.

SAMPDORIA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Bologna sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA BOLOGNA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sampdoria Bologna. Roberto D’Aversa dovrebbe schierare i blucerchiati con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Dragusin, Augello; Ekdal, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Candreva, Quagliarella.

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il 3-4-2-1. A scendere in campo dal primo minuto dovrebbero essere i seguenti undici: Skorupski; Theate, Binks, Soumaoro; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano, Vignato; Barrow.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Sampdoria Bologna di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto combattuta. La vittoria della Sampdoria, abbinata al segno 1 viene proposta con una quota di 2.40. Il pareggio associato al segno X ha una quota di 3.45. La vittoria del Bologna, abbinata al segno 2 viene proposta con una quota di 2.90.



