Diretta/ Sampdoria Brescia (risultato finale 1-1): Adorni pareggia nel recupero! (17 febbraio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA BRESCIA (RISULTATO 1-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Luigi Ferraris le formazioni di Sampdoria e Brescia si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1. Nel primo tempo gli ospiti provano a prendere in mano il controllo delle operazioni con il passare dei minuti vedendosi però annullare un gol al 21′ per fallo in attacco e centrando poi anche la traversa al 34′ sulle giocate tentate da Alvarez. Nel secondo tempo le Rondinelle continuano a spingere nel tentativo di spezzare l’equilibrio iniziale senza andare oltre un colpo di testa di Bisoli parato da Stankovic al 55′.

Nell’ultima parte dell’incontro i blucerchiati riescono a passare in vantaggio al 62′ grazie alla rete messa a segno da Kasami, su suggerimento di Darboe, ma i lombardi, rimasti senza guida in panchina per l’espulsione di Maran dal 79′, trovano il gol del pareggio al 90’+4′ per merito di Adorni, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compango Paghera. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente alla Sampdoria di portarsi a quota 28 ed al Brescia di salire a 33 punti nella classifica della Serie B. (cronaca Alessandro Rinoldi)

SAMPDORIA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sampdoria Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Sampdoria e Brescia è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 di partenza. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Jallow al posto di Bianchi tra i calciatori del Brescia, le Rondinelle provano a spezzare l’equilibrio con un colpo di testa debole di Bisoli parato senza troppe difficoltà dall’estremo difensore Stankovic al 55′. Intanto l’arbitro ha ammonito anche Fares al 51′ tra i calciatori del Brescia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Sampdoria e Brescia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Pirlo crescono vedendosi annullare un gol ad Alvarez per fallo in attacco al 21′ e centrando la traversa con uno spunto dello stesso Alvarez, intorno al 34′. Fino a questo momento il direttore di gara Manuel Volpi, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha ammonito rispettivamente Darboe al 26′ da una parte e Moncini al 24′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Liguria la partita tra Sampdoria e Brescia è cominciata da poco più di una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro la sfida pare tardare ad entrare nel vivo e gli ospiti allenati da mister Maran si affacciano in zona offensiva solo verso il 16′ andando alla conclusione con Bertagnoli ma calciando alto sopra la traversa della porta avversaria. Ecco le formazioni ufficiali: SAMPDORIA (3-5-2) – Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca. Allenatore: Pirlo. BRESCIA (4-3-1-2) – Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti, Fares; Bertagnoli, Van De Looi, Bisoli; Bjarnason; Moncini, Bianchi. Allenatore: Maran. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA!

Vediamo insieme le statistiche della diretta di Sampdoria Brescia prima che queste ultime diano il via a uno dei match più interessanti di questa giornata di Serie B: l’ultima volta che il Brescia ha festeggiato una vittoria in trasferta contro la Sampdoria è stato nel lontano 2004. È sempre interessante notare queste statistiche che mostrano le dinamiche storiche tra le squadre. La Sampdoria sembra avere una fase preferita durante il primo tempo, con il 23% dei suoi gol realizzati tra i minuti 31 e 45.

Questo suggerisce che la squadra ha una buona resistenza e la capacità di sfruttare le opportunità prima della pausa. D’altra parte, il Brescia dimostra di essere veloce fuori dai blocchi, con il 24% dei suoi gol segnati nei primi 15 minuti di gioco. Questo potrebbe indicare un approccio aggressivo all’inizio delle partite. La Sampdoria, tuttavia, ha attraversato un periodo complicato con quattro partite casalinghe senza vittorie. Questo potrebbe essere un aspetto su cui la squadra vorrà concentrarsi per migliorare il proprio rendimento in casa. (agg. Gianmarco Mannara)

SAMPDORIA BRESCIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Sampdoria e Brescia presenta due squadre che dal 2014 ad oggi si sono trovate in una contro l’altra in 5 occasioni. La prima sfida che analizzeremo è quella del 2014 con il successo dei blucerchiati grazie alle reti firmate da Gabbiadini e Bergessio. Nel 2020 i doriani riuscirono a ottenere un’importante successo con il risultato di 5-1. Vantaggio del Brescia con la rete di Chancellor e successo poi dei doriani grazie alla doppietta di Quagliarella e le reti firmate da Caprari, Linetty e Jankto.

Pareggio con il risultato di 1-1 tra queste due formazioni è successo ancora Sampdoria nel 2022 in amichevole grazie alle reti di Sabiri e De Luca. L’ultima partita giocata da queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata con la vittoria del Brescia con il risultato di 3-1. Annulla è servito il gol nel finale da parte di Giordano alla luce delle tre marcature del Brescia nel primo tempo che portano la firma di Jallow, Borrelli e Bjarnason. (Marco Genduso)

SAMPDORIA BRESCIA: BLUCERCHIATI PER IL SALTO!

Sampdoria Brescia, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. La Sampdoria cerca subito il riscatto dopo la sconfitta della settimana scorsa per 2-0 contro il Pisa. Il match all’Arena Garibaldi ha visto la svolta poco prima dell’intervallo, quando i blucerchiati sono rimasti in dieci per l’espulsione di Giordano. Nella ripresa, i toscani hanno sfruttato la superiorità numerica, segnando con Caracciolo al 58′ e Barbieri al 70′. Questa battuta d’arresto ha lasciato la squadra di Andrea Pirlo ferma a 27 punti, mantenendo un vantaggio di cinque punti sulla zona playout.

Dall’altra parte, il Brescia arriva dopo l’ottava sconfitta stagionale, subita venerdì scorso per 1-0 contro il Como. Il match al Sinigaglia, giocato sotto una pioggia battente, è stato deciso dal gol di Strefezza arrivato dopo soli 7 minuti. Nonostante gli sforzi delle Rondinelle per ribaltare il risultato fino alla fine, non hanno avuto fortuna. Con questa sconfitta, la squadra guidata da Rolando Maran è rimasta ferma a 32 punti, ora scivolando a meno uno dal Modena, ottavo in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Brescia, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Andrea Pirlo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stankovic; Ghilardi, Piccini, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Askildsen, Barreca; Alvarez, De Luca. Risponderà il Brescia allenato da Rolando Maran con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Andrenacci; Dickmann, Adorni, Mangraviti, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Olzer, Bjarnason; Moncini.

SAMPDORIA BRESCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











