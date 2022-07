Diretta Sampdoria Castiglione/ Streaming video tv: prima amichevole per Giampaolo

DIRETTA SAMPDORIA CASTIGLIONE: ECCO I BLUCERCHIATI!

Sampdoria Castiglione, che è in diretta alle ore 17:00 di mercoledì 13 luglio, si gioca a Temù: con questa amichevole inizia ufficialmente il ritiro della società blucerchiata, che come l’anno scorso si è radunata a Ponte di Legno e come 12 mesi fa affronta questa selezione dilettantistica. Sarà dunque poco più di una sgambata per una squadra che in questa stagione sarà chiamata a migliorare sensibilmente: nel campionato concluso da poco la Sampdoria si è salvata ma ha francamente rischiato, ora con Marco Giampaolo alla guida la speranza è quella di tornare a lottare per l’Europa.

Non sarà facile visto che la concorrenza e le insidie non mancano, ma giustamente i doriani devono rispettare storia e tradizione e sanno bene, inoltre, che fare peggio dello scorso anno non sarà comunque semplice (e questo è un conforto). Noi adesso ci mettiamo ad aspettare che la diretta di Sampdoria Castiglione prenda il via, nel frattempo però possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate da Giampaolo per iniziare questa partita amichevole di Temù, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SAMPDORIA CASTIGLIONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Sampdoria Castiglione non dovrebbe essere prevista: la partita amichevole della società blucerchiata infatti non viene coperta dai canali della nostra televisione, ma comunque ci sarà una modalità di visione del match. La partita infatti sarà coperta da OneFootball, con la modalità della diretta streaming video: si tratta di una pay-per-view, dunque bisognerà essere abbonati al servizio oppure acquistare la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CASTIGLIONE

Ovviamente le probabili formazioni della diretta Sampdoria Castiglione sono indicative, trattandosi anche della prima amichevole estiva per i blucerchiati. Sappiamo comunque che Giampaolo gioca prevalentemente con il 4-3-1-2: in porta possiamo mettere Audero, poi una difesa con Depaoli o Bereszynski come terzino destro mentre sull’altro versante sarà staffetta soprattutto tra Murru e Augello, al centro dello schieramento attesa per il ritorno di Jeison Murillo che potrebbe fare coppia con il giovane Aquino, promosso dalla Primavera in attesa di capire il suo futuro a breve termine.

Al centro del campo potremmo avere Ronaldo Vieira in qualità di frangiflutti e soprattutto regista; Askildsen una delle mezzali, poi tante soluzioni alternative come ad esempio i due giovani Trimboli e Leonardo Benedetti, ma anche Candreva e il tuttofare Thorsby, che può occupare varie zone sul rettangolo verde. Sabiri, autore di un finale di campionato in grande ascesa, può operare come trequartista alle spalle di Federico Bonazzoli e Torregrossa, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti.











