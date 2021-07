DIRETTA SAMPDORIA CASTIGLIONE/ Video streaming tv: così nella prima amichevole

DIRETTA SAMPDORIA CASTIGLIONE: ALTRO TEST PER I BLUCERCHIATI

La diretta di Sampdoria Castiglione segue di quattro giorni il primo impegno estivo che la squadra blucerchiata ha affrontato: contro la Nuova Camunia è arrivato un 14-0, una goleada che certamente era nelle previsioni anche se mai davvero scontata. Nel primo tempo la Sampdoria ha segnato cinque volte: il primo gol stagionale lo ha firmato Julian Chabot, poi è arrivato il primo dei due sigilli di Fabio Quagliarella, in mezzo ai quali Gianluca Caprari ha fatto tris e Bonomelli ha infilato la sua porta. La ripresa, con una formazione del tutto modificata, ha visto la Sampdoria dilagare: grande mattatore Antonino La Gumina autore di una tripletta, da segnalare anche i due gol di Federico Bonazzoli nello spazio di tre minuti e poi le marcature di Tommaso Augello, Ernesto Torregrossa, Adrien Silva e Valerio Verre. Roberto D’Aversa ha iniziato con un 4-2-3-1 nel quale Quagliarella era il riferimento avanzato, con alle spalle una linea composta da Candreva, Gabbiadini e Caprari; nessuno degli undici titolari era più in campo per il secondo tempo, quando l’allenatore ha schierato un tridente con La Gumina, Bonazzoli e Torregrossa. Naturalmente ogni indicazione dovrà aspettare l’inizio della stagione, ma intanto vedremo cosa succederà oggi a livello di scelte tecniche e tattiche… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SAMPDORIA CASTIGLIONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Castiglione, in diretta dal centro sportivo di Temù alle ore 17:30 di giovedì 22 luglio, rappresenta la seconda amichevole che la squadra blucerchiata affronta nel corso dell’estate. Siamo sempre in provincia di Brescia: dopo aver dilagato contro la Nuova Camunia, vincendo con un eclatante 14-0 che era anche atteso vista la differenza di valori in campo, la Sampdoria si ripresenta contro un’altra squadra locale, e in questa fase della preparazione estiva deve soprattutto scaricare il lavoro svolto nel corso delle giornate e provare schemi e situazioni, tanto più che l’allenatore è nuovo.

Abbiamo infatti Roberto D’Aversa, che dopo la retrocessione di Parma (da subentrato, e a seguito delle grandi annate con i ducali) si è rimesso in gioco prendendo il posto di Claudio Ranieri, che la società non ha voluto confermare: la squadra viene da due stagioni positive e ora si vuole migliorare, puntando su un gruppo già molto affiatato. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Sampdoria Castiglione, mentre aspettiamo che si giochi facciamo una rapida valutazione sulle scelte che D’Aversa potrà operare, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CASTIGLIONE

Sampdoria Castiglione potrebbe essere affrontata da D’Aversa con il 4-3-3, un altro dei suoi moduli di riferimento: secondo questo schieramento, e contando che non ci saranno troppe variazioni sul tema rispetto alla prima uscita, il tecnico blucerchiato potrebbe disporre Gian Marco Ferrari e Chabot al centro della difesa, provando Léris come terzino destro dal primo minuto e aprendo la staffetta Augello-Murru sulla sinistra. Sarà interessante soprattutto vedere come cambierà il centrocampo: il jolly Thorsby potrebbe venire spostato sulla mezzala, mantenendo Yepes Laut in cabina di regia e affiancandogli Adrien Silva, altro giocatore che può sicuramente agire come perno centrale davanti alla difesa. Lo stesso Verre con il tridente offensivo è un giocatore che può fare un passo indietro; in attacco invece Quagliarella si giocherebbe il posto da prima punta con Federico Bonazzoli e magari Torregrossa, che però può certamente disimpegnarsi come laterale insieme a Caprari, il già citato Verre e Gabbiadini, anche se quest’ultimo preferisce giocare più verso l’area di rigore.



