Diretta Sampdoria Nuova Camunia/ Streaming video tv: ecco la prima amichevole

DIRETTA SAMPDORIA NUOVA CAMUNIA: LA PRIMA DI D’AVERSA!

Sampdoria Nuova Camunia, in diretta dal centro sportivo di Temù (Brescia) alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 18 luglio 2021, è la partita amichevole che segna il primo impegno nella nuova stagione per la Sampdoria del nuovo allenatore Roberto D’Aversa, che sta lavorando da qualche giorno in Val Camonica, nella zona di più alta montagna della provincia di Brescia. Impegno ideale per rompere il ghiaccio: nella diretta di Sampdoria Nuova Camunia, infatti, i blucerchiati dovranno affrontare una formazione locale che milita in Terza Categoria, dunque i valligiani forniranno la prima occasione per testare sul campo gli schemi e le idee di gioco del nuovo allenatore Roberto D’Aversa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BASSA ANAUNIA/ Grande attesa per Victor Osimhen

Prendiamo allora questa amichevole come l’occasione per scoprire chi sarà il marcatore del primo gol stagionale della Sampdoria e per il “battesimo” blucerchiato di D’Aversa, chiamato a raccogliere l’eccellente eredità lasciata da un grande tecnico come Claudio Ranieri, sotto la cui guida la Sampdoria ha vissuto una stagione largamente positiva. Adesso però si deve pensare al futuro: mercoledì pure la Sampdoria ha scoperto quale sarà il suo calendario nella nuova Serie A 2021-2022, con una salvezza da raggiungere il più in fretta possibile per poi magari togliersi altre soddisfazioni. Quali indicazioni fornirà a mister D’Aversa la prima amichevole Sampdoria Nuova Camunia?

Diretta Torino Obermais Merano/ Streaming video tv: prima amichevole di Juric

DIRETTA SAMPDORIA NUOVA CAMUNIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA AMICHEVOLE

La diretta tv di Sampdoria Nuova Camunia non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente, di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network della Sampdoria (Facebook, Twitter e Twitch), che dovrebbero fornire la diretta streaming video di questa amichevole da Temù.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NUOVA CAMUNIA

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Sampdoria Nuova Camunia, è naturale attendersi la solita girandola di sostituzioni per mettere minuti nelle gambe a tutti i giocatori che Roberto D’Aversa ha avuto a disposizione fin da subito nel ritiro in Val Camonica. Ricordiamo dunque l’elenco dei convocati per questa prima fase del lavoro estivo della Sampdoria: i portieri Audero, Falcone e Ravaglia; i difensori Augello, Chabot, Depaoli, Ercolano, Ferrari, Murillo, Murru, Rocha e Tonelli; i centrocampisti: Askildsen, Candreva, Léris, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Vieira e Yepes Laut; gli attaccanti Bahlouli, Bonazzoli, Caprari, Di Stefano, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella e Torregrossa. Arriveranno prossimamente Bereszynski, Colley, Ekdal e Jankto, reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, mentre salteranno del tutto il ritiro a Ponte di Legno Damsgaard (che è andato più avanti di tutti agli Europei 2020) e Yoshida, che invece giocherà con il Giappone alle Olimpiadi di Tokyo.

Diretta/ Cagliari Real Vicenza (risultato finale 16-1) video tv: isolani a valanga

© RIPRODUZIONE RISERVATA