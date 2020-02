Diretta Torino Sampdoria/ Streaming video tv: esordio per Moreno Longo (Serie A)

Torino Sampdoria, partita diretta dal signor Paolo Valeri e in programma sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Inizia un nuovo ciclo per i granata dopo due anni con Walter Mazzarri in panchina: le ultime sconfitte subite (0-7 in casa contro l’Atalanta, 2-4 col Milan in Coppa Italia e 0-4 nell’ultima trasferta di Lecce) sono stati tracolli che hanno portato la società a richiamare Moreno Longo, artefice dell’ultimo grande ciclo vincente della Primavera granata e poi capace di riportare il Frosinone in Serie A. La Sampdoria è uscita invece sconfitta dalla sfida contro il Napoli, match combattuto ma che ha messo di nuovo in evidenza i limiti difensivi della compagine di Ranieri, che tra Lazio e Napoli ha incassato 9 gol in 2 partite. All’andata i blucerchiato avevano trovato la loro prima vittoria in campionato grazie a un gol di Manolo Gabbiadini, la Sampdoria non vince a Torino dal 2 marzo 2014, 0-2 firmato dalle reti di Okaka e Gabbiadini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sampdoria sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare sul canale di Sky Sport numero 202 della piattaforma satellitare, ovvero Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Torino Sampdoria, sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Il Torino allenato da Longo dovrebbe scegliere il 3-4-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Berenguer; Millico, Belotti. La Sampdoria guidata in panchina da Ranieri sarà chiamata a rispondere con un 3-4-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Torino e Sampdoria, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.20, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.25 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 3.40. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



