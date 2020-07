Diretta Sampdoria Genoa/ Streaming video tv: il Derby della Lanterna (Serie A)

Sampdoria Genoa, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, è naturalmente l’attesissimo Derby della Lanterna in programma alle ore 21.45 di questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Naturalmente la diretta di Sampdoria Genoa offrirà tantissimi spunti: innanzitutto è un derby, dunque imperdibile per definizione; inoltre l’esito della partita potrebbe segnare le sorti del Genoa, ancora a caccia della salvezza che la Sampdoria ha invece raggiunto domenica. Il Grifone arriva a sua volta dalla vittoria contro il Lecce che senza dubbio è stato un passo avanti importante per gli uomini di Davide Nicola, i quali tuttavia devono continuare a macinare risultati per mettersi in salvo. Vincere il derby dunque avrebbe questa sera un valore doppio per il Genoa e per i suoi tifosi. Dall’altra parte avremo la Sampdoria di Claudio Ranieri, una delle squadre più in forma dopo la ripartenza del campionato: la vittoria in rimonta a Parma ha sancito la salvezza con ampio anticipo e questo era difficile da immaginare anche solo un mese fa. Adesso però i blucerchiati non si possono rilassare: vincere il derby ha sempre il suo perché, a maggior ragione se si possono mettere nei guai i cugini…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SAMPDORIA GENOA

La diretta tv di Sampdoria Genoa sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare che ad ogni giornata trasmette ben sette delle dieci partite di Serie A, fra le quali oggi anche il Derby della Lanterna. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita da Sky Go e sarà dunque un servizio riservato agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Molto interessante naturalmente è anche l’analisi delle probabili formnazioni di Sampdoria Genoa. Claudio Ranieri potrebbe proporre i blucerchiati con il 4-4-2 e in attacco sono possibili titolari Ramirez e Quagliarella, anche se in questo momento certamente non è facile tenere fuori Bonazzoli. In porta naturalmente Audero, protetto da una retroguardia a quattro composta da Depaoli oppure Bereszynski a destra, Yoshida e uno fra Colley e Chabot centrali, Augello oppure Murru a sinistra; grandi dubbi ancora in difesa dunque, mentre a centrocampo la situazione dovrebbe essere più chiara e i favoriti come titolari sono Linetty, Thorsby, Ekdal e Jankto. Davide Nicola dovrebbe a sua volta rispondere con un 4-4-2 per il suo Genoa, con Perin in porta protetto dai difensori Masiello, Romero, Zapata e Criscito; a centrocampo i possibili titolari da destra a sinistra sono invece Sturaro, Schöne, Lerager e Iago Falque, infine in attacco ci attendiamo dal primo minuto Pandev e uno fra Pinamonti e Sanabria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Sampdoria Genoa, che come ogni derby che si rispetti è considerato dall’agenzia Snai piuttosto equilibrato. Il segno 1 per la vittoria della Sampdoria è leggermente favorito ed è quotato a 2,50, mentre per la vittoria del Genoa si arriverebbe a quota 2,95 per il segno 2. L’ipotesi più remunerativa sarebbe infine il pareggio, perché il segno X pagherebbe 3,15 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA