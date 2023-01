Diretta/ Torino Sampdoria streaming video tv: granata verso la vetta (Primavera)

DIRETTA TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Sampdoria, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato Primavera 1. Granata lanciati da 4 vittorie consecutive, l’ultima ottenuta sul campo del Frosinone, e con il ko della Roma contro il Sassuolo un eventuale successo permetterebbe al Torino di agganciare a quota 29 punti la vetta della classifica.

La Sampdoria è invece terzultima in classifica nonostante l’ultima vittoria casalinga contro il Cesena. Un 4-2 che ha permesso ai giovani blucerchiati di iniziare bene il 2023 ma manca ancora qualcosa per iniziare a veleggiare verso lidi tranquilli di classifica dopo un girone d’andata molto difficile. Il primo novembre 2021 il Torino ha vinto, col punteggio di 2-1, l’ultimo precedente di campionato interno contro la Sampdoria nel campionato Primavera.

TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sampdoria Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 61 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembele, Ruszel. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi, Miettinen, Peretti, Villa, Savio, Pozzato, Paoletti, Segovia, Conti, Malagrida, Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











