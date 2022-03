DIRETTA/ Sampdoria Juventus video streaming tv: i blucerchiati non vincono dal 2019

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS: TESTA A TESTA

La diretta di Sampdoria Juventus si è già giocata tra le due per 138 volte con il bilancio nettamente in favore dei bianconeri. La Juventus ha vinto 73 volte con 27 successi dei blucerchiati e 37 pareggi. L’ultimo precedente ci porta alla stagione scorsa quando i bianconeri si imposero col risultato di 0-2 a Marassi, era il 30 gennaio 2021. La gara fu sbloccata da Federico Chiesa al minuto 20 con raddoppio di Aaron Ramsey al minuto 91. La Doria non vince contro i bianconeri in casa dall’ininfluente gara del 26 maggio 2019 quando i bianconeri di Max Allegri avevano già vinto il titolo. Dopo grande equilibrio e anche un po’ di sbadigli nel finale la squadra ligure riusciva a sbloccarla con Defrel, riuscendo a raddoppiare con Caprari.

Le due squadre si sono affrontate già due volte quest’anno all’Allianz Stadium e in entrambe le occasioni ha vinto la Juve. La prima è un 3-2 di campionato con i gol di Dybala, Bonucci su rigore e Locatelli e dall’altra parte di Yoshida e Candreva. In Coppa Italia i bianconeri sono stati travolgenti vincendo 4-1 con le reti di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata e in mezzo il gol di Conti. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sampdoria Juventus di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la diretta Sampdoria Jventus è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LA SAMP NON PUÒ SBAGLIARE!

Sampdoria Juventus, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 18 presso lo Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A. Salvezza e zona scudetto: questi gli obiettivi in campo e ci sarà grande battaglia sul terreno di gioco per conquistare i punti in palio. Le due squadre arrivano da momenti diversi, per questo è difficile parlare di pronostico scontato…

Entriamo nel dettaglio della diretta Sampdoria Juventus e analizziamo il percorso della squadra allenata da Marco Giampaolo. I blucerchiati sono situati al quindicesimo posto con 26 punti in classifica, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte. L’arrivo del tecnico di Bellinzona ha parzialmente invertito il trend, ma nelle ultime due giornate sono arrivate due brucianti sconfitte: il netto 4-0 patito contro l’Atalanta e il 2-1 della Dacia Arena contro l’Udinese di Cioffi. Il terz’ultimo posto dista appena quattro lunghezze, per questo motivo vincere è fondamentale. Passiamo adesso alla Vecchia Signora, rinvigorita dal mercato invernale e da un periodo a dir poco positivo. Dybala e compagni sono situati al quarto posto con 53 punti, raccolti grazie a 15 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. La vetta della classifica dista appena sette punti, potenzialmente otto in caso di vittoria dell’Inter contro il Bologna nella gara da recuperare. I bianconeri arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 1-0 contro lo Spezia, gara decisa da Morata.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

Qualche nodo da sciogliere per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Sampdoria Juventus, al via tra pochi minuti al Ferraris di Genova. Partiamo dalla formazione di casa allenata da Marco Giampaolo. L’ex tecnico di Milan e Torino dovrà fare a meno dello squalificato Murru e degli infortunati Damsgaard e Gabbiadini, ai box fino a fine stagione. Blucerchiati in campo con il 4-3-1-2: in porta ci sarà ancora una volta Falcone, che ha ormai detronizzato l’ex della gara Audero. In difesa spazio a Bereszynski, Yoshida, Colley e Murru. Ekdal e Rincon si giocano una maglia per la mediana, mentre sono certi della titolarità Antonio Candreva e Thorsby. Sulla trequarti agirà Sensi, mentre in attacco confermata la coppia formata da Caputo e Quagliarella.

Passiamo adesso alla compagine allenata da Massimiliano Allegri: l’allenatore livornese non potrà contare sull’apporto dello squalificato Bernardeschi e degli infortunati Chiesa, Chiellini, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci e Dybala. In porta fiducia a Szczesny, leader della linea difensiva composta da Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini. Nessun ballottaggio a centrocampo: titolari Locatelli, Arthuer e Rabiot. Qualche dubbio per quanto riguarda l’attacco, dove Kean cerca spazio e potrebbe togliere il posto a uno tra Cuadrado, Vlahovic e Morata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta di Sampdoria Juventus. Secondo i principali bookmakers, l’ago della bilancia pende dalla parte di Massimiliano Allegri. Prendiamo come riferimento le quote offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet: l’1 è dato a 5,20, il pareggio è dato a 3,70, mentre il 2 è dato a 1,67. Nettamente favoriti i bianconeri, dunque, mentre c’è grande incertezza per quanto riguarda il numero di gol della sfida del Ferraris. L’Under 2,5 paga 1,92 volte la posta, mentre l’Over 2,5 è quotato 1,78. Infine, il Gol è dato a 1,75, mentre il No Gol è dato a 1,95.



