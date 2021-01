Diretta Sampdoria Juventus/ Streaming video tv: test importante per Pirlo (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS: PIRLO PER IL SALTO DI QUALITÀ

Sampdoria Juventus, che è in diretta da Marassi, si gioca alle ore 18:00 di sabato 30 gennaio: siamo nella 20^ giornata di Serie A 2020-2021, parte dunque il girone di ritorno che deve segnare il riscatto dei bianconeri. I quali hanno dato qualche segnale incoraggiante e, dovessero vincere il recupero contro il Napoli, non sarebbero troppo lontani dalla possibilità di vincere il decimo scudetto consecutivo; domenica scorsa hanno battuto il Bologna ma per Andrea Pirlo sono ancora più ombre che luci, e dunque bisognerà provare a fare il definitivo salto di qualità.

Sta facendo bene la Sampdoria, che con Claudio Ranieri (ex di giornata) continua a stupire: battuto anche il Parma in trasferta, adesso i blucerchiati hanno blindato il decimo posto in classifica e sanno di poter fare anche meglio, perché le posizioni europee non sono lontanissime al netto della folta e ostica concorrenza. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Sampdoria Juventus: mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a leggere insieme quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori per questa partita, analizzandone le probabili formazioni.

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento con questa partita è su Sky Sport Serie A, che gli abbonati troveranno al numero 202 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming video, grazie al servizio che non comporta costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

Con Gabbiadini squalificato, la scelta offensiva di Ranieri per Sampdoria Juventus resta quella già vista lunedì sera: Keita Baldé Diao affianca l’ex Quagliarella, dovrebbe sedersi in panchina Gaston Ramirez perché nel centrocampo a quattro il favorito per partire dalla sinistra è Jankto. Per il resto, ci sono conferme: Adrien Silva e Thorsby formano la coppia centrale con Candreva a destra, ancora fuori il giovane Damsgaard che però ha fatto finora molto bene. Difesa con Yoshida e Omar Colley davanti ad Audero (altro ex), sugli esterni dovremmo vedere Bereszynski e Augello. Nella Juventus mancheranno Kulusevski (squalificato) e Dybala, ancora alle prese con l’infortunio: scontata la presenza di Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, ma si rivede anche Federico Chiesa che prenderà posto come quarto di sinistra a centrocampo. Sull’altro versante è ormai insostituibile McKennie, già autore di 3 gol in Serie A; Arthur e Bentancur sono diventati il duo titolare nel settore nevralgico, mentre in difesa De Ligt affiancherà Bonucci lasciando a Cuadrado e Danilo le due corsie, da valutare l’eventuale rientro di Alex Sandro così come una possibile maglia per Frabotta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Sampdoria Juventus, indicando nei bianconeri la squadra favorita pur in una situazione di grande equilibrio: il segno 2 per la loro vittoria vale infatti 1,50 volte la posta, per il segno 1 che identifica il successo dei blucerchiati siamo invece a 6,50 volte quanto messo sul piatto. Valori quindi abbastanza definiti, infine abbiamo l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte la puntata con questo bookmaker.



