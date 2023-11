DIRETTA/ Sampdoria Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Sampdoria Lazio Primavera sta finalmente per farci compagnia. I giovani blucerchiati hanno raccolto fino a oggi 11 punti nel campionato 1: tre vittorie di cui due casalinghe, unico colpo esterno quello contro il Bologna, poi due pareggi (entrambi tra le mura amiche) e tre sconfitte esterne. Come detto dunque il rendimento in trasferta potrebbe migliorare, perché ci racconta al momento di 3 punti in quattro gare; in casa invece in altrettante partite la Sampdoria ha timbrato 8 punti, in generale si tratta di una squadra che ha una differenza reti pari a zero avendo realizzato 14 reti che è lo stesso numero dei gol incassati.

La Lazio di punti ne ha 15: una sola sconfitta, all’esordio, poi sette giornate di imbattibilità con quattro vittorie e tre pareggi, in trasferta affermazioni contro Genoa e Fiorentina (sempre per 2-1) e il pareggio senza reti di Lecce, dunque abbiamo 7 punti raccolti in quattro gare. Squadra che segna poco (9 gol) ma incassa ancora meno, ottima la difesa che ha concesso solo 6 reti. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà al 3 Campanili, perché finalmente è tutto pronto e la diretta di Sampdoria Lazio Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Lazio Primavera non sarà disponibile, anche se ovviamente la modalità per seguire la partita del campionato 1 esiste: infatti è Sportitalia a occuparsi del torneo Under 19, per la gara in questione però lo farà soltanto con il servizio di diretta streaming video. Nello specifico, potrete consultare il sito di Sportitalia (sportitalia.com) oppure visitare il canale SI Solo Calcio, che da qualche anno è presente soltanto sul web in mobilità; la terza opzione è quella di installare e attivare l’app Sportitalia sui vostri dispositivi mobili, come sempre PC, tablet e smartphone.

BIANCOCELESTI COMPETITIVI!

Sampdoria Lazio Primavera sarà in diretta dai 3 Campanili, alle ore 11:00 di sabato 4 novembre: mattina dedicata alla nona giornata del campionato Primavera 1 2023-2024. La Sampdoria ha perso contro il Milan nell’ultimo turno: è una squadra che ha sicuramente potenzialità ma non è ancora riuscita a fare il giusto salto di qualità, in ogni caso la sua classifica attuale ci dice che la corsa per un posto nei playoff è più che concreta a patto che appunto si trovi maggiore costanza nei risultati e magari anche un rendimento migliore nelle partite che si affrontano in trasferta.

La Lazio invece sta facendo benissimo: neopromossi, i biancocelesti hanno pareggiato in casa contro l’Empoli ma restano al terzo posto in classifica, sognando addirittura la qualificazione diretta alla semifinale dei playoff in una stagione in cui stanno finalmente giocando anche in Youth League, dove nell’ultimo impegno hanno operato una bella rimonta contro il Feyenoord. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Sampdoria Lazio Primavera, aspettando che si giochi facciamo la nostra valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA

Per Sampdoria Lazio Primavera David Sassarini pensa come sempre al 4-3-3: Pellizzaro e Costantino saranno i due centrali difensivi che si dispongono a protezione del portiere Scardigno, poi avremo due terzini che sarebbero Porzi e Langella mentre a giocare in mezzo al campo dovrebbero essere Valisena, playmaker basso, con Francesco Conti e Gabriele Alesi schierati sulle mezzali. Nel tridente offensivo invece spazio per due esterni come Lemina e Pozzato; a giostrare da prima punta dovrebbe essere Leonardi, ma attenzione alla concorrenza di Polli.

La Lazio di Stefano Sanderra adotta un modulo speculare: in porta va Magro, Fabio Ruggeri e Dutu sono i due centrali mentre Bedini e Milani agiscono sulle fasce laterali basse. Bordon come sempre rappresenta il riferimento per tutti in mezzo al campo; poi spazio ai due interni Di Tommaso e Napolitano (con Nazzaro prima alternativa), davanti possono giocare Yordanov e Sana Fernandes come esterni con una prima punta che uscirà dal ballottaggio a tre tra Diego Gonzalez, Sulejmani e D’Agostini.











