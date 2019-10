Diretta Sampdoria Lazio Primavera/ Streaming video tv: liguri per il riscatto

Sampdoria Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 14,30, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Anticipo che aprirà il turno di campionato con i blucerchiati che hanno perso in maniera secca nell’ultima sfida disputata a Pescara, un 3-0 pesante dopo il ko interno all’esordio contro l’Atalanta. La Samp finora ha 3 punti in classifica, frutto del successo di misura in casa del Chievo alla seconda giornata. A quota 7 punti la Lazio che invece è ancora imbattuta, ma dopo due vittorie consecutive contro Sassuolo in trasferta e Pescara in casa, la formazione biancoceleste ha dovuto frenare domenica scorsa pareggiando senza reti a Formello contro l’Empoli. Non sono arrivati i gol e va ricordato che la Lazio troverà in casa della Sampdoria un ex, Scaffidi, che prima di passare in blucerchiato è stato fondamentale l’anno scorso, con i suoi gol, per riportare la Lazio Primavera nella massima serie.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Lazio Primavera, alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sampdoria Lazio Primavera di venerdì 4 ottobre 2019, sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. 3-4-1-2 per la Sampdoria di Nicola Legrottaglie schierata con: Avogadri; Pastor, Veips, Rocha; Giordano, Brentan, Pompetti, Ercolano; Sabattini, Prelec, Yayi Mpie. 3-5-2 per la Lazio allenata da Leonardo Menichini schierata con: Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer.



