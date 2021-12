Diretta Sampdoria Lazio/ Streaming video tv: Sarri a caccia di una vittoria (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA LAZIO: SARRI SULLA GRATICOLA

Sampdoria Lazio, in diretta domenica 5 dicembre alle ore 18:00 dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie A. La Sampdoria è reduce dalla rimonta subita in casa della Fiorentina, gara in cui si era portata in vantaggio, terminata poi con la vittoria della squadra in maglia viola con il risultato di 3-1. La sconfitta subita ha posto fine alla serie di due vittorie consecutive, le quali hanno allontanato i blucerchiati dalle retrovie della classifica. La squadra di Roberto D’Aversa è in quindicesima posizione con 15 punti.

DIRETTA/ Roma Sampdoria Primavera, streaming video tv: 9 i precedenti del match

La Lazio è reduce dal pirotecnico pareggio dell’Olimpico contro l’Udinese, terminato con il risultato di 4-4 con il pareggio bianconero arrivato al 99′. La squadra allenata da Maurizio Sarri non sta vivendo un periodo felice, infatti i biancocelesti nelle ultime cinque giornate hanno vinto solamente in un’occasione (3-0 sulla Salernitana), perdendo due partite e pareggiandone altrettante. Questi risultati hanno allontanato la Lazio dalle zone nobili della classifica, con la Roma distante 3 punti e Fiorentina, Juventus e Bologna due. Nella gara disputata al Luigi Ferraris nella scorsa stagione, a conquistare i tre punti furono i blucerchiati, i quali si imposero sui biancocelesti con un netto 3-0.

Diretta/ Fiorentina Sampdoria (risultato finale 3-1) video: la ribaltano i viola

SAMPDORIA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sampdoria Lazio di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA LAZIO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Sampdoria e Lazio, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la 16^ giornata di Serie A. L’allenatore dei blucerchiati, Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Omar Colley, fermato dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione subita. Al suo posto è pronto Yoshida. La Sampdoria dovrebbe essere schierata con il modulo 4-4-2 e i seguenti undici: Audero; Beresynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Caputo.

DIRETTA/ Napoli Lazio (risultato finale 4-0): poker di Fabian Ruiz!

In casa Lazio, Maurizio Sarri non avrà a disposizione Patric, espulso per doppia ammonizione contro l’Udinese. Potrà però contare sul rientro dalla squalifica di Luiz Felipe, il quale riprenderà il suo posto al centro della difesa. Probabile ritorno dal primo minuto di Lucas Leiva, con Cataldi in panchina. Ecco la probabile formazione titolare della Lazio, schierata con il modulo 4-3-3: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse della partita Sampdoria Lazio del campionato di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria della Sampdoria, associata al segno 1 viene presentata con una quota di 3.35. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, con il segno X quotato 3.65. Favorita la Lazio, con il successo dei biancocelesti, abbinato al segno 2, proposto a 2.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA