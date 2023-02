Diretta Sampdoria Lecce Primavera/ Streaming video tv: a Genova arriva la capolista!

DIRETTA SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA: DUE SQUADRE IN SALUTE!

Sampdoria Lecce Primavera sarà diretta dal signor Giuseppe Collu, e si gioca alle ore 10:30 di domenica 19 febbraio: siamo in campo per la 20^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023. È una sfida tra due squadre in salute, in particolar modo il Lecce: incredibile ma vero, con il 3-2 rifilato al Frosinone i salentini hanno infilato la sesta vittoria consecutiva e si sono portati al comando della classifica – insieme al Torino – risultato clamoroso per una squadra che è partita pensando a salvarsi e ora invece si deve necessariamente dire candidata allo scudetto.

La Sampdoria deve ancora fare i conti con una zona playout non troppo lontana, ma se non altro è in ripresa: ha segnato cinque gol al Verona in trasferta e poi ha pareggiato sul campo del Milan, due risultati che hanno permesso ai giovani blucerchiati di risalire ulteriormente la corrente in quella che resta comunque una stagione complessa. Aspettando che la diretta di Sampdoria Lecce Primavera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SAMPDORIA LECCE VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Lecce Primavera non sarà disponibile: questa partita del campionato 1 infatti non viene trasmessa sui canali di Sportitalia, ma comunque sarà la stessa emittente a fornirne le immagini anche se si tratterà di una visione di Sampdoria Lecce Primavera in diretta streaming video. Per assistere al match vi dovrete infatti dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; le alternative sono due, potrete infatti visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.sportitalia.com oppure installare la relativa app sui vostri device, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA

Per la diretta Sampdoria Lecce Primavera Felice Tufano si affida come sempre al 3-4-1-2, e non dovrebbe cambiare le sue scelte: in difesa il ballottaggio è tra Peretti e Aquino mentre vanno per la conferma sia Miettinen che Villa, con Tantalocchi che come sempre sarà il portiere. Sulle corsie laterali, partendo dal centrocampo, vedremo Porcù a destra e Migliardi (favorito su Ntanda) a sinistra, in mezzo invece il solito tandem che viene formato da Cecchini Muller e Uberti. A fare un passo avanti sarà Pozzato, che giocherà come trequartista alle spalle degli attaccanti Mihailo Ivanovic e Montevago.

Il Lecce di Federico Coppitelli gioca invece con il consueto 4-3-3: in porta c’è Borbei, i due laterali bassi saranno Muñoz e Dorgiu, in mezzo invece la coppia difensiva sarà quella formata da Pascalau e Hasic. Scelte confermate anche in mediana, dove Vulturar avrà le redini della manovra e sarà protetto dalle due mezzali Samek e Medon Berisha; in attacco come sempre abbiamo il ballottaggio tra Corfitzen e Dario Daka per la corsia destra, a sinistra invece giocherà Salomaa con Burnete che non ha sostanzialmente rivali nel ruolo di centravanti.











