Diretta/ Sampdoria Napoli, streaming video tv: azzurri per il riscatto (Serie A)

Sampdoria Napoli, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A. Obiettivi diversi e momenti inaspettatamente diversi, possiamo dire: punti pesantissimi in palio.

La Sampdoria è terz’ultima con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e undici sconfitte. I blucerchiati hanno iniziato il 2023 nel migliore dei modi: vittoria per 1-2 sul campo del Sassuolo. Il Napoli, invece, è in testa alla classifica con 41 punti, raccolti grazie a tredici vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il primo ko della stagione è arrivato proprio mercoledì: 1-0 contro l’Inter, rete decisiva di Edin Dzeko.

SAMPDORIA NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Napoli non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Sampdoria Napoli sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori della diretta Sampdoria e Napoli, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Stankovic ritrova Djuricic dopo la squalifica, ma deve fare i conti con diversi assenti: lo squalificato Amione e gli infortunati Winks, De Luca, Quagliarella, Conti, Pussetto, Colley e Sabiri. Il modulo è il 3-4-1-2: Audero, Bereszynski, Nuytinck, Murru, Leris, Rincon, Vieira, Augello, Djuricic, Lammers, Gabbiadini. Passiamo adesso agli azzurri, Spalletti deve rinunciare al solo Gaetano. Lo schieramento è il consueto 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Sampdoria Napoli, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Sampdoria è a 8,00, il pareggio è a 4,80, mentre il successo del Napoli è a 1,40. Secondo gli esperti potrebbero esserci diverse reti: Under 2,5 a 2,00 e Over 2,5 a 1,72. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,97 e 1,75.











