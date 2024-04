DIRETTA/ Sampdoria Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 29 aprile 2024)

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per prendere il via il posticipo, sicuramente appare stuzzicante la diretta di Sampdoria Roma Primavera che chiuderà la trentunesima giornata del campionato e allora scopriamo cosa ci possono dire i numeri di blucerchiati e giallorossi. Per la Sampdoria Primavera è una stagione davvero a forte rischio, come purtroppo è normale per chi ha vinto solamente una delle ultime tredici partite, a fronte di cinque pareggi e sette sconfitte, delle quali cinque nelle ultime sei giornate, per cui adesso i giovani blucerchiati si trovano a una scomodissima quota 28 punti in classifica, tra le formazioni ancora a forte rischio retrocessione.

Discorso logicamente differente per la Roma Primavera, che nelle ultime otto giornate ha conquistato sei vittorie e due pareggi, per un bottino complessivo di 57 punti, mentre la differenza reti è pari a +26, un abisso di differenza con il -15 dei padroni di casa doriani. I numeri ci dicono questo e sarebbe una storia a senso unico, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Sampdoria Roma Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Sampdoria Roma Primavera sarà visibile gratuitamente sul digitale terrestre al canale 60, offerta dalla rete televisiva SportItalia. Inoltre, per gli spettatori più Smart, sarà disponibile lo streaming sul sito ufficiale della stessa emittente, permettendo così una fruizione online della sfida.

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Sampdoria Roma Primavera sembra un match già scritto, eppure mai dare per scontato qualcosa nel campionato giovanile. Questa sfida comincerà oggi 29 aprile alle ore 14.30 e sarà valida per la 31esima giornata di Campionato, I blucerchiati, attualmente quindicesimi in classifica, sta attraversando un momento difficile, avendo perso quattro delle ultime cinque partite.

Nell’ultima uscita, la squadra ha subito una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Bologna. La squadra giallorossa si presenta in ottima forma, essendo seconda in classifica e forte di una convincente vittoria per 4-0 contro il Sassuolo. La partita sarà un banco di prova importante per verificare le reali ambizioni delle due formazioni.

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Immergiamoci ora nelle probabili formazioni della diretta di Sampdoria Roma Primavera, per i blucerchiati, Polli dovrebbe partire titolare dopo la sua prestazione incisiva dalla panchina, in cui ha segnato un gol importante.

La sua presenza a centrocampo, con una spiccata vena realizzativa, potrebbe rivelarsi determinante nell’equilibrio della squadra. Per quanto riguarda la Roma, Pagano è il giocatore da osservare, avendo realizzato una doppietta nell’ultima partita, incluso un gol su rigore.

SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA, LE QUOTE

Le quote di questa diretta di Sampdoria Roma Primavera sanno essere interessanti, soprattutto sul sito della Sisal: la vittoria blucerchiata porterebbe una moltiplicazione di 3 sull’importo scommesso, mentre quella giallorossa ha una quota di 1,65. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece è stato fissato a 2,5.

