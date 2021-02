Diretta Sampdoria Roma Primavera/ Streaming video tv: scontro al vertice

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA: LA SAMP ACCORCERÀ?

Sampdoria Roma Primavera, in diretta alle ore 10.00 di questa mattina, domenica 28 febbraio 2021, si gioca per la dodicesima giornata del Campionato Primavera 1, che fatalmente è ancora in grosso ritardo a causa dei mesi di stop imposti dal Coronavirus, tanto che alla fine di febbraio siamo ancora nel girone d’andata. Da qualche settimana tuttavia si è tornati a giocare a spron battuto, dunque la diretta di Sampdoria Roma Primavera può essere presentata a ragion veduta come uno scontro al vertice, dal momento che la Roma è capolista con 25 punti e la Sampdoria occupa la seconda posizione a quota 20 punti dopo le prime undici giornate.

Sarà fuga capitolina oppure il Doria accorcerà le distanze? I giovani giallorossi nella scorsa giornata di campionato hanno vinto per 3-1 contro l’Empoli, mentre la Sampdoria Primavera ha ottenuto una vittoria per 1-0 ai danni del Milan, dunque certamente il momento è buono per entrambe, ma chi saprà confermarsi? La risposta arriverà naturalmente dal campo per Sampdoria Roma Primavera…

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale tematico che trovate al tasto numero 60 del DTT gratuito ed è la casa della Primavera, di cui trasmette tutte le partite del Campionato 1, oltre a fornire la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet www.sportitalia.com oppure con l’apposita applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA

Per le probabili formazioni di Sampdoria Roma Primavera, possiamo partire per i padroni di casa blucerchiati da un modulo 3-5-2 con Saio in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Obert, Angileri e Aquino; a centrocampo ecco invece una folta linea a cinque con Ercolano, Siatounis, Brentan, Yepes e Giordano da destra a sinistra, infine Prelec e Di Stefano favoriti per formare la coppia d’attacco. Quanto invece agli ospiti giallorossi, ecco per la Roma Primavera questo possibile modulo 3-3–1-3 nel quale mister De Rossi potrebbe contare su Fuzato in porta; Vicario, Codou e Feratovic nella difesa a tre; Milanese, Tripi e Darboe in mediana; Bove trequartista alle spalle dei tre attaccanti che potrebbero essere Podgoreanu, Tall e Ciervo.

