Diretta/ Sampdoria Roma streaming video tv: reazione giallorossa (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA: I GIALLOROSSI VOGLIONO RIPRENDERE LA CORSA

Sampdoria Roma, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1. Dopo 3 sconfitte consecutive che avevano rimesso in discussione la gerarchia del campionato, la Roma Primavera ha reagito nell’ultimo turno rifilando un perentorio 4-0 all’Udinese, risultato che ha permesso ai giallorossi di ritrovare la vetta solitaria della classifica, staccando di 2 lunghezze il Torino.

La Sampdoria al momento resta una lunghezza sopra la zona play out ma quella in casa della Fiorentina è stata la seconda vittoria consecutiva per i blucerchiati, che si sono dimostrati in stato di evidente ripresa dopo una prima parte di stagione abbastanza problematica. Il 13 aprile 2022 la Roma ha ottenuto una netta affermazione nell’ultimo precedente del campionato Primavera in casa della Sampdoria, nell’occasione 0-4 per i giallorossi il risultato finale.

SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tantalocchi; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcu, Cecchini, Uberti, Di Mario; Malagrida; Ivanovic, Montevago. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Baldi; Louakima, Chesti, Keramitsis, Oliveras; Pisill, Faticanti, Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.











