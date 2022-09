Diretta Sampdoria Sassuolo/ Streaming video tv: match alla pari (Primavera)

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA!

La quarta giornata del campionato di Primavera 1 si chiude con la diretta di Sassuolo Sampdoria, in programma alle 17.00. Il match si preannuncia abbastanza equilibrata. Entrambe le squadre puntano ai piani alti della classifica ed hanno iniziato bene questa stagione. I baby neroverdi infatti sono a quota 7 punti, mentre i baby blucerchiati a quota 5. Da un lato l’obiettivo di allungare, dall’altro lato

Diretta/ Verona Sampdoria (risultato finale 2-1): prima vittoria per gli scaligeri

In occasione dello scorso turno il Sassuolo ha ottenuto una bella vittoria in casa del Napoli con rimonta completata nei minuti di recupero. La volontà adesso è di trovare continuità. La Sampdoria invece arriva da un pareggio contro il Lecce. Le reti sono rimaste inviolate. È necessario dunque tornare a segnare per ritrovare la massima condizione.

Diretta/ Cremonese Sassuolo (risultato finale 0-0): gol annullati Pinamonti e Dessers

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sampdoria Primavera sarà disponibile al canale 60 del digitale terrestre, ovvero su Sportitalia, che ha acquisito ormai da tempo i diritti di tutto il campionato. Inoltre Sassuolo Sampdoria Primavera sarà disponibile anche in diretta video streaming attraverso l’applicazione dell’emittente, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone, oltre che sul sito ufficiale all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta Sassuolo Sampdoria Primavera. I padroni di casa, guidati da Emiliano Bigica, dovrebbero optare per un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Theiner, Loeffen, Pieragnolo, Casolari, Abubakar, Russo, D’Andrea, Mata, Cannavaro, Martini, Bruno. Gli ospiti, allenati da Felice Tufano, dovrebbero invece scendere in campo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi; Paoletti, Pellizzaro, Villa; Savio, Pozzato, Cecchini Muller, Conti, Bianchi; Ivanovic, Montevago.

Diretta/ Lecce Sampdoria Primavera (risultato finale 0-0): posticipo senza emozioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA