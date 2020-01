Diretta Sampdoria Sassuolo/ Streaming video tv: sfida delicata (Serie A)

Sampdoria Sassuolo, diretta dall’arbitro Piccinini, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 26 gennaio 2020. Appuntamento dunque allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per questa partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. Sampdoria Sassuolo è una sfida delicata fra due squadre che non hanno un grande vantaggio sulla zona retrocessione e di conseguenza devono pensare soprattutto a non farsi risucchiare verso i bassifondi. Il discorso vale soprattutto per la Sampdoria di Claudio Ranieri, reduce dalla batosta subita sul campo della Lazio e con appena 19 punti in classifica, che di certo non possono far stare tranquilli i blucerchiati. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi invece settimana scorsa ha vinto contro il Torino salendo a quota 22: gli emiliani puntano ad allungare sulla zona calda, la Sampdoria invece naturalmente cerca una vittoria che varrebbe l’aggancio proprio ai neroverdi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Sassuolo viene trasmessa sul canale DAZN 1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, si potrà naturalmente attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per usufruire della diretta streaming video su questa piattaforma che per il secondo anno consecutivo detiene i diritti per tre partite ad ogni giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO

Passiamo adesso a presentare le probabili formazioni di Sampdoria Sassuolo. Claudio Ranieri dovrebbe presentare i padroni di casa con un ordinato 4-4-2: in porta Audero protetto dalla retroguardia a quattro formata da Bereszynski, Tonelli (oppure Regini), Colley e Murru da destra a sinistra, poi a centrocampo i mediani Ekdal e Vieira più Thorsby e Linetty sugli esterni, infine il tandem d’attacco con uno fra Gabbiadini e Bonazzoli al fianco di Quagliarella. La replica del Sassuolo di Roberto De Zerbi dovrebbe invece prevedere il 4-2-3-1: Consigli in porta protetto dalla difesa a quattro formata da Toljan, Romagna, Peluso e Kyriakopoulos da destra a sinistra. A centrocampo ecco Locatelli e uno fra Magnanelli e Obiang in mediana, poi più avanzati Berardi, Boga e uno fra Djuricic e Traore in appoggio al centravanti Caputo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Sampdoria Sassuolo, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa della Sampdoria: il segno 1 è quotato a 2,30. Si sale poi a quota 3,30 in caso di segno X e siamo a 3,20 volte la posta in palio in caso di vittoria del Sassuolo per chi avrà creduto nel segno 2.



