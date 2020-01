Diretta Sassuolo Torino/ Streaming video e tv: Mazzarri vede l’Europa (Serie A)

Sassuolo Torino, partita diretta dal signor Massa e prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà un match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I neroverdi in casa dell’Udinese hanno subito l’ennesima sconfitta di un girone d’andata avaro di soddisfazioni: 19 punti che comunque pongono il Sassuolo a +5 rispetto all’ultimo posto, ma tanti ko beffardi come quelli contro Fiorentina, Lazio, Napoli e Genoa che hanno lasciato molti rimpianti e punti per strada che avrebbero garantito maggiore tranquillità. Quello di Udine è stato però un vero e proprio tracollo per il Sassuolo che ha incassato 3 reti e subito per larghi tratti il gioco dei friulani. De Zerbi chiederà una reazione ai suoi contro un Toro che sembra però aver ritrovato la retta via. I granata hanno sofferto contro il Bologna rischiando a più riprese di incassare il pari con le occasioni mancate da Rodrigo Palacio, ma alla fine hanno blindato un 1-0 importantissimo che li ha riportati a -2 dalla zona Europa col Cagliari sesto in classifica. Due vittorie consecutive contro Roma e Bologna che hanno cancellato la delusione per la sconfitta interna subita contro la Spal prima della pausa natalizia.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Torino, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma solo sul canale numero 202 del satellite di Sky, Sky Sport Serie A. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Sassuolo Torino, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia per la ventesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Boga, Traoré, Djuricic; Caputo. Risponderà il Torino guidato in panchina da Walter Mazzarri con un 3-4-2-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.70 la vittoria in casa, a 3.40 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.50. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.00.



