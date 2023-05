DIRETTA/ Sampdoria Torino Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta di Sampdoria Torino Primavera. I blucerchiati viaggiano davvero bene in casa: le sconfitte sono quattro, ma abbiamo il doppio di vittorie e 3 pareggi per un totale di 27 punti. I gol segnati sono 27, quelli subiti 18; nel periodo generale la Sampdoria è imbattuta da sette giornate in cui ha raccolto quattro vittorie, tornando anche a festeggiare in trasferta (contro l’Udinese) come non succedeva da metà febbraio. Girone di ritorno davvero positivo: i punti raccolti fino a qui sono 25, in 13 giornate disputate.

Il Torino invece ha sette vittorie su 15 gare in trasferta; fuori casa ha pareggiato poco (2 volte) e ha dunque sei sconfitte, segna meno che in casa e subisce decisamente di più (22 gol contro 13). I giovani granata però sono reduci da due vittorie consecutive, hanno vinto quattro delle ultime sei e cinque delle ultime otto; hanno perso una sola delle 10 uscite più recenti e dunque sono in buona condizione. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di scoprire quello che succederà in campo: la parola passa ai protagonisti, la diretta di Sampdoria Torino Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Torino Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

RISULTATO IN EQUILIBRIO

Sampdoria Torino, in diretta venerdì 12 maggio 2023 alle ore 17.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. I granata hanno dimostrato di credere ancora nella rincorsa alla vetta, battendo con un rotondo 3-0 il Frosinone nell’ultimo scontro di alta classifica e avvicinandosi a -5 dal Lecce capolista, frenato in casa dalla Juventus.

La Sampdoria ha invece sprecato un’occasione, pareggiando 2-2 in casa del Cesena ormai staccato sul fondo della classifica. Con una vittoria i blucerchiati si sarebbero avvicinati a -2 dalla zona play off e devono invece al momento restare lontani 4 lunghezze dal sesto posto. Nel match d’andata secca affermazione interna del Torino che ha battuto 2-0 la Sampdoria, il 14 marzo 2022 pari a reti bianche nell’ultimo precedente nel campionato Primavera disputato sul campo dei blucerchiati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Torino Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tantalocchi; Lotjonen, Villa, Miettinen; Porcu, Conti, Cecchini, Segovia, Migliardi; Leonardi, Montevago. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Passador, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











