Diretta/ Sampdoria Verona Primavera streaming video e tv: doriani favoriti?

DIRETTA SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA: DEBUTTO!

Sampdoria Verona Primavera, in diretta dal campo 3 Campanili di Bogliasco (Genova) alle ore 18:30 di oggi pomeriggio, domenica 21 agosto, si giocherà per la prima giornata del campionato di Primavera 1. Un test subito importante per le due formazioni: la squadra doriana di Felice Tufano, dopo due anni in cui è sempre riuscita ad arrivare in zona playoff, vuole confermarsi. Salvatore Bocchetti, al quale è stata affidata la guida del Verona, vuole invece cominciare col piede giusto. Per l’Hellas il campionato comincia con un doppio impegno in trasferta, un inizio che testerà subito la personalità dei ragazzi dell’Hellas.

Dando invece uno sguardo al campionato 2021/2022 della Primavera 1, lo scorso anno i blucerchiati hanno chiuso al sesto posto con 15 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, conquistando così la zona playoff e venendo poi eliminati dal Cagliari. Il Verona, invece, ha chiuso al nono posto con 13 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, ottenendo comunque l’obiettivo della salvezza. Adesso tuttavia si riparte: cosa ci dirà la diretta di Sampdoria Verona Primavera?

DIRETTA SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la gara Sampdoria Verona Primavera in diretta tv? La sfida sarà trasmessa live da Sportitalia sul proprio canale SoloCalcio, numero 61 della televisione in chiaro. Il telecronista per la gara sarà Carlo Pozzoli. Se invece si vuole seguire la partita in diretta streaming video, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire la sfida live sul sito www.sportitalia.com senza costi aggiunti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA

Difficile dire quali saranno le scelte dei due allenatori Tufano e Bocchetti circa le probabili formazioni che caratterizzeranno la diretta di Sampdoria Verona Primavera, essendo naturalmente alla prima giornata di una nuova stagione, il che a livello giovanile indica sempre una ripartenza, con ragazzi nuovi e altri non più in età. Ricordiamo che quest’anno in Primavera il gruppo forte sarà per tutti quello dei 2004, integrato dai 2003 fuoriquota e dall’innesto di qualche 2005.

Vogliamo mettere in copertina allora un paio di nuovi acquisti della Sampdoria Primavera, che nelle scorse settimane ha preso prima Marco Delle Monache dal Pescara – anche se il gioiello pescarese vestirà ancora per un ultimo anno la maglia della squadra della sua città – e successivamente anche Alessandro Cesari, laterale sinistro difensivo classe 2004 del Torino, in grado di giocare anche come esterno di centrocampo.











