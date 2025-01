Diretta Sampdoria Verona Primavera (risultato 0-0): MATCH EQUILIBRATO

La prima occasione della gara è per la Sampdoria con il tiro di Leonardi: sfera che termina sull’esterno della rete. I doriani continuano il proprio forcing, ma Patrignani non riesce a concludere verso la porta del Verona. Dopo una rovesciata di Leonardi terminata alta, i veneti si fanno finalmente vedere davanti.

Diretta Turris Sorrento/ Streaming video tv: i Corallini sono sempre penultimi! (Serie C, 26 gennaio 2025)

Al 23′, infatti, ci prova con un colpo di testa Vermesan: sfera che termina alta sopra la traversa della porta della Sampdoria. Il Verona ci prova qualche minuto dopo sempre conn Vermesan: Ceppi riesce a farsi trovare pronto e deviare in angolo. Lo stesso portiere doriano si fa trovare pronto sia su Szimionas che sul cross di Monticelli. (Agg.William Scuotto).

Diretta Triestina Lecco/ Streaming video tv: un duello per non retrocedere! (Serie C, 26 gennaio 2025)

Diretta Sampdoria Verona Primavera su Sportitalia, come vederla in streaming video?

Per assistere alla diretta Sampdoria Verona Primavera basterà agli interessati sintonizzarsi sul canale Sportitalia, o collegarsi al sito sportitalia.it per seguire la partita in diretta streaming video.

Diretta Sampdoria Verona Primavera (risultato 0-0): si comincia!

Ormai la diretta Sampdoria Verona Primavera prende il via e allora noi possiamo ricordare che il 2024 è stato davvero pessimo per i blucerchiati anche considerando la sfida diretta con gli scaligeri: tre incroci nell’anno solare appena trascorso e tre sconfitte, tutte segnando un gol ma comunque non facendo punti. Quella andata in scena in Liguria si è giocata a marzo, match di ritorno dello scorso campionato: in quel caso le reti della vittoria per il Verona erano state realizzate da Denis Cazzadori e Alphadjo Cissé, la Sampdoria era riuscita solo ad accorciare le distanze nel finale con Francesco Conti.

Diretta Cremonese Modena/ Streaming video tv: gli ospiti inseguono i playoff! (Serie B, 26 gennaio 2025)

In precedenza però i blucerchiati avevano fatto molto bene, con una serie di imbattibilità in questo incrocio; tra i risultati di spicco abbiamo anche un 5-1 esterno, l’ultima vittoria casalinga è invece il 2-1 del dicembre 2021 in rimonta, a Philip Yeboah avevano infatti risposto Alfonso Sepe, ancora nel primo tempo, e Simone Trimboli. Cosa succederà nella partita di oggi? Sta per dircelo il campo: mettiamoci comodi e lasciamo la parola ai protagonisti, la diretta Sampdoria Verona Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Sampdoria Verona Primavera, come arrivano le due squadre alla sfida

La diretta Sampdoria Verona sarà valida per il 22° turno del Campionato Primavera e metterà a confronto due squadre che hanno avuto un percorso in campionato nettamente diverso l’una dall’altra e che ora vivono momenti di forma opposti e in antitesi con la loro classifica, gli ospiti hanno avuto fin qui una stagione positiva, sono al nono posto con 31 punti e sono certi della salvezza e possono ancora aspirare ad entrare nei playoff, i padroni di casa invece hanno collezionato solo 15 punti e occupano la diciannovesima posizione in classifica. La Sampdoria si presenta alla gara da un’ottima vittoria 0-2 sul campo della Juventus, mentre il Verona è stato sconfitto nell’ultima uscita stagionale 1-4 in casa contro l’Inter

Formazioni Sampdoria Verona Primavera, i possibili protagonisti della gara

Per la partita delle ore 15.00 i padroni di casa dovrebbero scendere in campo secondo il 3-5-2 di mister Alessandro Lupi con Ceppi tra i pali, Diop, Malanca, Paganotti terzetto di difesa, Papasergio e Scarpino sugli esterni con Patrignani, Casalino e Rossello a completare il centrocampo, Ntanda e Bacic la coppia d’attacco. Gli ospiti invece dovrebbero essere schierati dal tecnico Paolo Sammarco secondo il suo 4-4-2 con Magro in porta, Battisti e Philippe esterni bassi, Nwuachukwu e Kurti difensori centrali a completare il reparto, Szimionas e Dalla Riva in mezzo al campo, Monticelli e Agbonifo sulle fasce e attacco composto dalla coppia Vermesan e Cissè

Pronostico Sampdoria Verona Primavera, le quote per il possibile risultato finale

La diretta Sampdoria Verona Primavera non è una gara semplice da pronosticare e potrebbe regalare una bellissima partita con capovolgimenti di fronte e tante occasioni da rete da una parte e dall’altra, difficile però che la partita finisca in pareggio, risultato che sarebbe inutile per entrambe le squadre, e il Verona potrebbe alla fine spuntarla perché squadra più attrezzata e continua in questo campionato. La Sampdoria sicuramente cercherà di vincere e questo potrebbe lasciare qualche spazio in più per i gialloblù per provare a trovare il gol. Per le quote, Bwin crede fortemente nel Verona Primavera e quota il segno 2 a 1,63.