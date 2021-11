DIRETTA/ Sampdoria Verona video streaming tv: doriani avanti nei precedenti

DIRETTA SAMPDORIA VERONA: TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Sampdoria Verona, bella sfida della 14^ giornata della Serie A: prima di dare la parola al campo pure vediamo che cosa ci può dire anche lo storico di questo interessante incrocio. Come è facile immaginare, ci troviamo davanti a un match dalla solida tradizione: dati alla mano possiamo oggi contare di ben 66 precedenti ufficiali, pure questi raccolti tra primo e secondo campionato nazionale, come pure in Coppa Italia.

Nel complesso pure possiamo oggi raccontare di 28 successi della Sampdoria nello scontro diretto come anche 15 affermazioni del Verona, con 23 pareggi. Guardando però al trend più recente ecco che pesano e parecchio i successi strappati dai doriani: ben sette solo negli ultimi 10 riferimenti. Va anche detto che l’ultimo testa a testa occorso tra le due squadre risale alla precedente stagione della Serie A: anche allora fu doppia vittoria per i liguri. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SAMPDORIA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Sampdoria Verona, perché la partita sarà trasmessa soltanto su DAZN: questa è una delle sfide che per la 14^ giornata di campionato sono esclusiva della piattaforma, di conseguenza la visione sarà riservata soltanto agli abbonati che la potranno seguire in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SAMPDORIA VERONA: D’AVERSA CERCA CONFERME!

Sampdoria Verona è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, alle ore 15:00 di sabato 27 novembre: partita valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Un match intrigante, tra due squadre che però stanno vivendo stagioni diverse: i blucerchiati hanno iniziato malissimo e si sono trovati in zona retrocessione, l’ultima vittoria sul campo della Salernitana ha migliorato la classifica ma chiaramente Roberto D’Aversa sa bene di dover cercare quella continuità che risollevi un gruppo che può dare molto più di una salvezza risicata e sofferta.

Quello che sta facendo il Verona, ormai solida realtà di Serie A: qui la trasformazione è stata dovuta all’avvento di Igor Tudor, che ha ritrovato quel passo che si era perso con l’addio di Ivan Juric. Il Verona sogna con il tecnico croato, dopo aver battuto l’Empoli all’ultimo respiro le posizioni europee non sono affatto lontane, ma anche qui bisognerà confermarsi. Aspettiamo allora di scoprire cosa succederà nella diretta di Sampdoria Verona, nel frattempo proviamo a valutare insieme le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VERONA

Roberto D’Aversa punta ovviamente sul 4-4-2 in Sampdoria Verona: deve fare ancora a meno di Damsgaard e quindi ad allargarsi sulla corsia potrebbe essere il jolly Thorsby, che lascerebbe al rientrante Adrien Silva il centro del campo insieme a Ekdal, con Candreva impiegato a destra. Quagliarella e Caputo dovrebbero regolarmente formare la coppia offensiva, mentre a protezione del portiere Audero vedremo il tandem composto da Yoshida e Omar Colley, con Bereszynski che agirà sulla fascia destra e Augello che sarà invece il terzino sinistro.

Tudor deve rinunciare a Ilic, che è in dubbio e potrebbe al massimo andare in panchina: conferma per Miguel Veloso e Tamèze in mezzo al campo, Lazovic torna titolare a sinistra perché Casale dovrebbe arretrare nel terzetto difensivo, giocando al fianco di Dawidowicz e Gunter. Naturalmente in porta avremo l’ottimo Montipò; non cambia l’assetto offensivo che nel Verona sta funzionando alla perfezione, quindi Barak (già 5 gol in campionato) affiancherà Caprari e i due andranno a sostegno di Giovanni Simeone, attualmente in corsa per il titolo di capocannoniere di Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Sampdoria Verona: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,80 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 3,40 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 2,50 volte il valore della vostra giocata.

