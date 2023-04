DIRETTA/ Sangiuliano City Juventus U23 (risultato 0-1) video streaming tv: gol Cerri!

DIRETTA SANGIULIANO CITY JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

Sangiuliano City Juventus U23 0-1: il gol di Cerri dopo soli otto minuti di gioco sancisce il vantaggio degli ospiti bianconeri quando siamo arrivati all’intervallo della partita allo stadio Ferruccio di Seregno, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Staremo quindi a vedere se il secondo tempo assegnerà la vittoria alla Juventus U23 o se il Sangiuliano City saprà cambiare le sorti di questa partita.

FORMULA 1/ Felipe Massa: "Leclerc non è il problema della Ferrari!"

Andiamo allora a descrivere il momento finora decisivo della diretta di Sangiuliano City Juventus U23, cioè il gol del vantaggio dei bianconeri segnato da Cerri già dopo soli otto minuti di gioco. Tutto nasce da un grave errore di Morosini, che sbaglia un passaggio sulla trequarti: Cerri ne approfitta per conquistare il pallone e poi effettua un tiro da fuori area di sinistro di pregevole fattura, imprendibile per il portiere avversario Grandi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Torres Carrarese (risultato finale 1-1): finisce in pareggio in Sardegna!

SANGIULIANO CITY JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sangiuliano City Juventus U23 non dovrebbe essere trasmessa in televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports. In questo caso naturalmente la visione di Sangiuliano City Juventus U23 sarà in diretta streaming video.

SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta Sangiuliano City Juventus U23 e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Le due formazioni lottano per mantenere la categoria anche se per i bianconeri è solo questione di tempo. Al momento, infatti, i piemontesi veleggiano a quota quarantasei punti (dodici vittorie, dieci pareggi, tredici sconfitte) con un vantaggio di cinque lunghezze sulla zona play-out, occupata proprio dai diretti avversari di giornata.

DIRETTA ALESSANDRIA ANCONA/ Video streaming tv: le due squadre sono in difficoltà

Dall’altra parte, invece, il Sangiuliano City a quota quarantuno punti (dodici vittorie, cinque pareggi, diciotto sconfitte) e reduce dalla sconfitta sul terreno di gioco del Padova. Bilanci simili anche in termini di gol: quaranta quelli realizzati dalla Juventus Under 23, trentotto le reti segnate dal Sangiuliano City. Un gol in più subìto dai lombardi (quarantaquattro) rispetto ai bianconeri. (Giulio Halasz)

I TESTA A TESTA

La diretta di Sangiuliano City Juventus U23 si presenta alla sua terza volta in assoluto. Prima gara storica targata 15 novembre 2022. Erano gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C e le due formazioni si affrontarono per la prima volta nella loro storia con i bianconeri che si imposero con il risultato di 0-1, decisivo il gol di Nicolò Cudrig. Passano circa 20 giorni e le due formazioni si riaffrontano, questa volta per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone A.

Juventus che si impone con lo stesso risultato, questa volta tra le mura amiche, con la rete di Compagnon con Cudrig, autore del primo gol storico di questa sfida, iscritto nel tabellino per un cartellino giallo. Sangiuliano che, dunque, non ha mai vinto contro la formazione bianconera che si trova in testa in questa speciale classifica con ben due vittorie. I gol realizzati per la formazione bianconera sono due contro nessuna rete milanese. Oggi è previsto il terzo incontro tra Sangiuliano e Juventus U23. (Marco Genduso)

SANGIULIANO CITY JUVENTUS U23: ANTICIPO DEL GIRONE A!

Sangiuliano City Juventus U23, in diretta dallo stadio Ferruccio di Seregno, si giocherà alle ore 16.00 di questo pomeriggio, giovedì 6 aprile 2023, come anticipo della trentaseiesima giornata della Serie C 2022-2023 nel girone A, in un turno che sarà tutto “anticipato” a causa della Pasqua comincia prima degli altri chi sarà impegnato poi nella finale di Coppa Italia di Serie C, cioè gli ospiti della Juventus U23 in questo caso, che però arrivano dalla sconfitta casalinga contro la FeralpiSalò che li ha fatti scivolare fuori dalla zona playoff, dove naturalmente i bianconeri puntano a rientrare.

Le esigenze di classifica verso la diretta di Sangiuliano City Juventus U23 saranno però molto importanti anche per i padroni di casa lombardi, che arrivano invece dalla sconfitta contro il Padova. In questo momento il Sangiuliano City sarebbe costretto a disputare i playout per la salvezza, ma dista un solo punto la zona che garantirebbe l’immediata permanenza nella categoria, per cui la partita di oggi potrebbe essere fondamentale. Per tutti questi motivi, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Sangiuliano City Juventus U23…

PROBABILI FORMAZIONI SANGIULIANO CITY JUVENTUS U23

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più a proposito delle probabili formazioni della diretta di Sangiuliano City Juventus U23. Il mister dei lombardi, Carmine Gautieri, potrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di riferimento con Grandi trai pali e davanti a lui i quattro difensori Zanon, Bruzzone, Alcibiade e Serbouti da destra a sinistra; a centrocampo ipotizziamo il terzetto composto da Fusi, Metilka e Morosini; infine ecco il tridente che potrebbe prevedere Miracoli centravanti affiancato dalle due ali Volpicelli e Salzano.

La replica dei bianconeri di mister Massimo Brambilla potrebbe invece articolarsi in un modulo 3-5-2 con Riccio, Huijsen e Poli nella difesa a tre davanti al portiere Daffara; ecco poi il folto centrocampo a cinque della Juventus U23 con Barbieri, Besaggio, Bonetti, Sersanti e Sekulov da destra a sinistra; infine ecco che il tandem d’attacco dei bianconeri potrebbe essere composto da Cerri e Cudrig.











© RIPRODUZIONE RISERVATA