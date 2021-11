DIRETTA/ Saragozza Reggio Emilia video streaming tv: parola a coach Caja

DIRETTA SARAGOZZA REGGIO EMILIA: PARLA CAJA

In avvicinamento alla diretta di Saragozza Reggio Emilia, torniamo indietro di qualche giorno per rileggere le parole in sala stampa di Attilio Caja, coach della Unahotels Reggio Emilia, in sede di commento della vittoria sull’Avtodor Saratov nella scorsa giornata di FIBA Europe Cup: “Complimenti ai ragazzi per la prestazione. Come si dice hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo. Una vittoria contro una grande squadra. Una squadra che ha battuto avversarie come Kazan e quindi da più valore alla prestazione. Ci siamo meritati il passaggio del turno alla penultima giornata in un girone difficilissimo. E’ un grandissimo lavoro di cui conosciamo le difficoltà che abbiamo affrontato”.

Coach Caja ne ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Ma evidentemente i nostri risultati non ci fanno avere alcun credito, se alla prima partita persa ci sono già le critiche ‘del tutto va cambiato, bisogna fare così’: non abbiamo fatto abbastanza. Noi vogliamo pensare solo a fare il nostro lavoro, e stasera lo abbiamo fatto. I ragazzi sono stati eccellenti, tutti hanno dato una mano dal primo all’ultimo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SARAGOZZA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Saragozza Reggio Emilia non sarà garantita in Italia, tuttavia dobbiamo ricordare che tifosi ed appassionati avranno a disposizione la diretta streaming video fornita sul canale YouTube della federazione internazionale Fiba.

GLI EMILIANI CON IN TASCA LA QUALIFICAZIONE

Saragozza Reggio Emilia, in diretta dal Pabellon Principe Felipe della città spagnola, si gioca alle ore 20.00 di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, per la sesta e ultima giornata del girone D della Fiba Europe Cup 2021-2022 di basket, la quarta competizione per importanza della pallacanestro continentale, che completa dunque già oggi la sua prima fase a gironi. La diretta di Saragozza Reggio Emilia non ha molti verdetti da stabilire, perché la Reggiana ha già in tasca la qualificazione al turno successivo, mentre i padroni di casa iberici sono già matematicamente eliminati.

La Unahotels Reggio Emilia tuttavia può provare a coronare un cammino fino a questo momento ottimo cercando di vincere sul parquet del Casademont Saragozza per contendere fino all’ultimo il primo posto nel gruppo ai russi dell’Avtodor, a loro volta certi della qualificazione e in vantaggio su Reggio Emilia in caso di arrivo a pari punti a causa dello scontro diretto favorevole. In ogni caso, Reggio Emilia sta facendo bene in questa avventura europea e vorrà chiudere bene la prima fase in attesa di buttarsi poi sulla seconda fase a gironi, che comincerà a dicembre. Cosa succederà in Saragozza Reggio Emilia?

DIRETTA SARAGOZZA REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

La diretta di Saragozza Reggio Emilia è dunque l’occasione per ricordare il cammino fin qui di Reggio Emilia, che finora vanta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nella fase a gironi di Fiba Europe Cup. Il debutto era stato contro gli israeliani dell’Hapoel Gilboa Galil, sconfitti nella prima giornata del gruppo D con il punteggio di 93-70 in Italia, in seguito c’è stata la sconfitta per 91-84 in Russia contro i padroni di casa dell’Avtodor Saratov, ma la terza giornata ha rilanciato la Unahotels Reggio Emilia, grazie alla preziosa vittoria per 76-67 contro il Saragozza. Nella quarta giornata ecco il colpaccio per 70-87 in Israele, infine il successo per 80-77 casalingo contro l’Avtodor ha blindato la qualificazione con un turno d’anticipo.

Per il Casademont Saragozza invece la partita di questa sera sarà il triste commiato da una Fiba Europe Cup in ogni caso da dimenticare. Abbiamo già raccontato della sconfitta per 76-67 in casa della Reggiana, dobbiamo annotare poi che gli spagnoli hanno perso entrambe le partite contro l’Avtodor, per 100-80 in Russia e per 86-92 in casa propria, infine le due equilibrate partite contro l’Hapoel Gilboa Galil non sono servite a molto perché terminate con una vittoria per parte, curiosamente entrambe in trasferta. Saragozza ha infatti vinto 78-80 in Israele, ma ha perso 90-91 in casa.



