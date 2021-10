DIRETTA SASSARI BRESCIA/ Video streaming Rai: Anthony Clemmons sugli scudi

DIRETTA SASSARI BRESCIA: IL PROTAGONISTA

Come protagonista potenziale e atteso nella diretta di Sassari Brescia vogliamo indicare Anthony Clemmons. Il playmaker del Banco di Sardegna è arrivato alla corte di Demis Cavina sapendo di dover svolgere un ruolo non indifferente, ovvero quello di non far rimpiangere Marco Spissu: la scelta di sostituire il numero 0 è dunque caduta sul prodotto di Iowa University, che dopo il college negli Stati Uniti è volato in Europa e ha giocato la stagione 2019-2020 con il Monaco, alzando notevolmente il livello della competitività per poi andare a vincere la Coppa di Bosnia con l’Igokea.

DIRETTA/ Trento Treviso (risultato 37-36) video streaming tv: ribaltone Aquila!

A Sassari Clemmons sta viaggiando a 15,7 punti e 2,7 assist, tirando con un ottimo 47,1% dall’arco su quasi 6 tentativi a partita: da questo punto di vista dunque Clemmons sta davvero dimostrando di poter eseguire come Spissu che sapeva aprire il campo con le triple, quello che gli manca è la dimensione di organizzatore del gioco ma del resto stiamo parlando di un giocatore con caratteristiche diverse, una combo guard per dirla con il termine in voga negli States. Quel che è certo è che Clemmons al momento sta facendo molto bene, e allora sarà interessante vedere se riuscirà a proseguire su questa falsariga dando una mano alla sua Dinamo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trieste Tortona (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA SASSARI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brescia sarà trasmessa su Rai Sport, dunque con la possibilità di seguirla in chiaro e anche in mobilità attraverso sito o app di Rai Play, senza costi aggiuntivi. Da questa stagione tuttavia il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery +: di conseguenza è su questa piattaforma che sono disponibili tutte le partite del campionato di basket, bisognerà abbonarsi al servizio e la visione sarà in diretta streaming video. Inoltre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il tabellino statistico aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA/ Streaming video tv: Attilio Caja è l'ex del match!

SASSARI BRESCIA: DINAMO LANCIATA!

Sassari Brescia sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Fabrizio Catani: alle ore 20:45 di domenica 24 ottobre il PalaSerradimigni ospita la partita che chiude la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Il Banco di Sardegna sembra decisamente aver svoltato: la vittoria di Treviso ha sicuramente portato un po’ di morale in più ad una squadra che in certi frangenti ha mostrato qualche difficoltà di troppo e che sa di essere ad una sorta di anno zero, per tutto quello che si è detto nelle scorse settimane e che naturalmente rimane valido anche oggi.

La Germani si è finalmente tolta lo sfizio di vincere in campionato: la vittoria su Napoli è stata importante non solo perché ha sbloccato una classifica che si stava complicando, ma anche perché sulla carta rappresenta 2 punti contro una rivale diretta per la salvezza, e dunque un doppio passo avanti. Oggi vedremo quello che succederà nella diretta di Sassari Brescia, ma aspettando che si giochi possiamo certamente fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno dalla partita del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco Sassari Brescia: la Dinamo è una delle osservate speciali nella stagione, tecnicamente parte ancora tra le candidate allo scudetto ma la sensazione è che possa aver fatto un passo indietro rispetto agli ultimi campionati, e questo non solo per demeriti propri ma anche perché nel frattempo sono emerse due corazzate che adesso sono in una situazione per la quale potrebbero anche giocare un campionato a parte. Per il momento comunque Sassari è riuscita a fornire buone risposte e ha già evidenziato come i nuovi giocatori possano presto diventare determinanti.

Dall’altra parte c’è una Brescia che è chiamata a rialzare la testa e ha iniziato forse a farlo, a patto ovviamente che la vittoria contro Napoli non resti un caso isolato. Che la Leonessa potesse inizialmente andare in difficoltà era magari anche nelle previsioni, adesso ovviamente Alessandro Magro deve saper alzare l’intensità e chiedere al suo roster di giocare al massimo ogni singola partita, perché la classifica nella metà bassa è già particolarmente affollata e certamente non sarebbe un ottimo affare perdere altro terreno. A Sassari magari non ci si aspetta una vittoria, ma quantomeno provarci…



© RIPRODUZIONE RISERVATA