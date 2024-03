Diretta/ Venezia Sassari (risultato finale 71-78): vittoria importante per la Dinamo! (10 marzo 2024)

DIRETTA VENEZIA SASSARI (RISULTATO FINALE 71-78)

Venezia Sassari 71-78: la Dinamo è più viva che mai, e adesso vola verso un posto nei playoff almeno idealmente, dopo aver operato il grande blitz ai danni di una Reyer che invece fa un passo indietro nella corsa al primo posto in regular season. Al Taliercio non basta un sontuoso Aamir Simms: per lui arrivano 21 punti con buone percentuali, ma Sassari anche in una serata negativa da parte di Brandon Jeferson, che segna solo 7 punti, trova il modo di sbancare un campo caldissimo grazie allo splendido Stephane Gombauld, che suona la carica.

Arriva il contributo di compagni di squadra come Alessandro Cappelletti, Breein Tyre (sia pure sotto i suoi abituali standard) e un Ousmane Diop sempre più importante per questa squadra. Sassari dunque vince ancora: per la salvezza dovremmo esserci anche se ancora non si può chiaramente parlare di aritmetica avvenuta, adesso però la squadra isolana naviga davvero verso questi playoff che potrebbe andare a prendersi ancora una volta, sarebbe un ottimo traguardo considerato il modo in cui era iniziata la stagione del Banco di Sardegna. (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati al via della diretta di Venezia Sassari, una partita che come abbiamo già detto richiama la storia: era il 2019 quando la Reyer già campione d’Italia due anni prima e la Dinamo, che aveva sostituito Vincenzo Esposito (dimissionario per motivi personali) con Gianmarco Pozzecco si erano trovate in finale scudetto. Il Poz, reduce da esperienze non troppo brillanti come allenatore, aveva fatto il salto di qualità facendo giocare quella Sassari più o meno come quella di Meo Sacchetti che il tricolore lo aveva vinto nel 2015; a Venezia Walter De Raffaele aveva già in mano un progetto solidissimo e collaudato.

Si era andati al settimo episodio, tra parecchie polemiche (legate soprattutto alle temperature roventi del Taliercio) e tanto spettacolo: alla fine la maggiore esperienza della Reyer aveva avuto la meglio ed era arrivato il secondo scudetto in tre anni. Come detto poi il calo c’è stato per entrambe le società ma adesso almeno Venezia potrebbe tornare grande: vedremo intanto cosa ci dirà il parquet del Taliercio per questa entusiasmante partita di Serie A1, mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti perché la palla a due di Venezia Sassari sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA SASSARI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Sassari non fa parte del pacchetto delle partite che, tre per ogni giornata del torneo, vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, siano esse in chiaro o riservate agli abbonati del satellite. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

VENEZIA SASSARI: INSEGUENDO LA STORIA!

Venezia Sassari viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Giulio Pepponi, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 10 marzo: nella 22^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 si insegue in qualche modo il passato, perché queste due squadre si erano incrociate in una bellissima finale scudetto cinque anni fa e poi non sono più riuscite a ripetersi, pur vivendo contesti diversi. Venezia, reduce dal +29 di Scafati, si è portata a due punti dalla vetta della classifica e continua a giocarsi la vittoria della regular season in una stagione al momento decisamente positiva.

Il grande colpo settimana scorsa lo ha però fatto Sassari, che ha battuto la Virtus Bologna: vittoria di fondamentale importanza per la portata dell’avversaria e per il morale, perché la Dinamo rischiava di venire risucchiata nella lotta salvezza e invece in questo modo ha preso un po’ di fiato, anche se chiaramente i giochi non sono ancora fatti. Aspettando dunque che la diretta di Venezia Sassari prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sui temi principali che emergeranno tra poco dal parquet del Taliercio in questa intrigante partita di Serie A1.

DIRETTA VENEZIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Venezia Sassari raccontiamo una partita che può essere spumeggiante: si tratta di due squadre che in questo momento stanno affrontando un campionato diverso ma che allo stesso modo, si può dire così, hanno l’ambizione di arrivare a essere le outsider per i titoli. Il Banco di Sardegna come detto vive un momento di transizione, ha addirittura esonerato Piero Bucchi e ora deve cominciare a ricostruire un progetto vincente, magari accettando anche di rimanere fuori dai playoff per poi ripartire con basi solide e dare ancora l’assalto ai grandi risultati.

Non ha per il momento di questi problemi Venezia, che però vuole evitare di restare al guado: la Reyer ha sicuramente fatto qualche passo avanti rispetto alle ultime stagioni, ma forse non è ancora sufficiente per lottare davvero con le grandi corazzate soprattutto in un’ottica di serie playoff. Le sorprese comunque non sono mai mancate e Venezia come detto ha un roster che potenzialmente vale una finale scudetto, da vedere se quando si inizierà a fare sul serio i ragazzi di Neven Spahija sapranno rispondere presente ma intanto prendersi il primo posto in regular season sarebbe già tanto per il percorso stagionale.











