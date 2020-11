Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video tv: è grande sfida sull’isola (basket A1)

DIRETTA SASSARI BRINDISI: PER LA DINAMO SFIDA IMPORTANTE

Sassari Brindisi, che sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Nicolini e Sergio Noce, è il lunch match nell’ottava giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021: squadre in campo alle ore 12:00 di domenica 15 novembre per una sfida entusiasmante, tra due squadre che sono candidate a viaggiare nelle prime quattro posizioni della classifica e potrebbero incrociarsi nuovamente nei playoff. Destini contrari nell’ultimo turno: la Dinamo è stata sorpresa da una Trento che aveva vinto una sola partita fino a quel momento, e dunque non è riuscita a tenere il passo di Milano e della stessa Happy Casa perdendo il terzo match del suo campionato, anche se tutto sommato Gianmarco Pozzecco è dove voleva essere in questo momento. Sta invece volando la formazione pugliese, reduce da sei vittorie consecutive: l’ultima ha rappresentato la ciliegina sulla torta, il gran colpo della Segafredo Arena battendo una Virtus Bologna che ha certamente più ambizioni e un roster di altra portata. Per Frank Vitucci un test importante, per testare ancor più il suo gruppo; staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Sassari Brindisi, intanto possiamo certamente valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA SASSARI BRINDISI IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brindisi non è una di quelle che sono previste per questa giornata di campionato, dunque l’appuntamento classico e usuale rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, che garantisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it sarà possibile consultare tutte le informazioni utili del caso, partendo dal tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet per arrivare alla classifica del torneo e i vari contenuti multimediali e non.

DIRETTA SASSARI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Brindisi ci presenta un big match a tutti gli effetti: se il Banco di Sardegna si è proposto fin dall’inizio del campionato come una delle corazzate da battere e candidata allo scudetto, la Happy Casa ha bruciato le tappe ma, tutto sommato, ha anche confermato quanto mostrato l’anno scorso. Già allora infatti la società pugliese aveva fatto benissimo: finale di Coppa Italia e regular season che, prima della cancellazione per il Coronavirus, l’aveva portata a lottare se non altro per il fattore campo nel primo turno dei playoff. Nonostante la perdita estiva di Adrian Banks il roster ha saputo amalgamarsi intorno alla figura di D’Angelo Harrison, altra grande presa sul mercato: è diventato in breve tempo il leader di una squadra che gioca quasi a memoria sotto le direttive di un coach i cui tanti anni in panchina hanno portato l’esperienza giusta. Pozzecco sta lavorando con una Sassari rinnovata, ripartita dall’asse Spissu-Bilan: l’idea era fin da subito quella di costruire intorno a questi due elementi, il mercato ha portato giocatori interessanti e adesso bisognerà vedere se la Dinamo si possa spingere fino ad avere la meglio su Milano e Venezia, senza dimenticarsi della Virtus Bologna che intanto si è presa il primo round nella semifinale di Supercoppa.

